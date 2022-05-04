Errori, bug, domande - pagina 319

a483483:

Questo è uno screenshot della schermata dopo che il test della strategia è stato fermato. Potete vedere che diversi processi stanno tenendo 4GB di memoria ciascuno.

È un bug?

Wow 100 gigabyte di RAM!
Il tester tiene le cache sollevate per un po' per un test veloce dopo un breve periodo sullo stesso intervallo di storia...
 
Il terminale stesso è una build 404 o più vecchia?

Se 404, allora è un bug. Puoi allegare i log lato agente?

 
Gli agenti locali rimangono in memoria con le loro cache sollevate per altri 5 minuti dopo aver fermato il test, in attesa di nuovi compiti. Se nessuno li carica entro 5 minuti, vengono automaticamente scaricati e tutte le risorse vengono liberate.

Questo meccanismo di attesa ha permesso agli agenti di aumentare la velocità di risposta sui compiti ripetuti a scapito delle infrastrutture pronte/aumentate.

ps: questi sono agenti locali. gli agenti remoti che funzionano come servizi non vengono scaricati, ma rilasciano anche risorse dopo un certo tempo di inattività.

 

Grazie per le risposte sulle 2 e-mail.

Mi sono appena imbattuto in un comportamento interessante nello strategy tester (MT5):

Ferma

Come può essere? Mi sto solo chiedendo...

 

Terminale versione 5.0 404 (Fibo)

Windows 7 x64 Home esteso

Cari signori! Questa è la 3a volta che ho affrontato questo problema. Creare una libreria esterna sotto Windows7 x64 porta ad alcuni miracoli:

Ancora una volta, quando lo si porta a un grado, il risultato è l'infinito! La cosa più strana: all'inizio ho creato la libreria e l'ho testata in un indicatore separato, tutto era OK. Poi ho aggiornato le funzioni e questa volta...

Ho provato a fare giochi come _Digits sostituire con una variabile, non ha aiutato - il risultato è ancora MathPow(10,_Digits)=INfinito!

Anche altre funzioni iniziano a dare di matto.

Questo problema non è presente se le funzioni vengono spostate nel corpo del programma, e su Windows XP questo problema semplicemente non esiste!!!

Grazie.

 
Lo stoploss è di 2 pip, che apparentemente non è sufficiente in un conto di lavoro. MathPow sarà risolto, ma è meglio fornire subito il codice che genera l'errore. Senza il codice si può scrivere molte volte senza alcun effetto.
 
Renat:
Lo stoploss è di 2 pip, che apparentemente non è sufficiente in un conto di lavoro. MathPow sarà risolto, ma è meglio fornire subito il codice che dà l'errore. Senza il codice, potete inviarlo molte volte senza alcun effetto.
Il codice e il risultato del codice inviato ripetutamente ad ALEXVD, così come via Timvox...
 
Grazie, controlleremo e correggeremo.
 
Renat:
Grazie, controlleremo e risolveremo il problema.

Renat!

Una volta ho fatto una domanda, ma tutti l'hanno ignorata.

Perché ci sono così tanti errori nella versione x64? Il codice è fondamentalmente diverso lì o a cosa è legato?

Non ho mai incontrato compilatori x64

 
AlexSTAL:

Perché ci sono così tanti errori nella versione x64? Il codice è fondamentalmente diverso lì o a cosa è legato?

Non ho mai incontrato compilatori x64

Il codice è fondamentalmente diverso
