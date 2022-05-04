Errori, bug, domande - pagina 323
hmmm... È tornato.
probabilmente manca qualcosa NormalizeDouble
Cosa c'entra NormalizeDouble con la perdita di dati?
Forse, ma è un fatto - l'ho provato ora - non è cambiato nulla.
Come potete vedere la differenza non è la stessa che nei numeri sopra, sembra - dovrei andare a servicedesk?
6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007
va bene
leggete i numeri reali come vi è stato consigliato.
6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007
tutti corretti
leggere di numeri reali, come ti viene consigliato
cioè nei calcoli (nel programma) non influisce sul funzionamento del programma!
Capito, grazie!
Ancora una volta. Leggete i numeri reali nella guida! Il Service Desk non vi aiuterà in questo caso.
È meglio formattare l'output da soli, invece di affidarsi a una pura funzione Print
Cerchiamo prima di tutto di capire cosa esattamente pensate sia sbagliato?
Se avete in mente il risultato.
Non è un errore. Lo è davvero ed è descritto nella guida. Questo è il motivo per cui 0,93297-0,9329=0,00007 -> 6,999999999999999e-005. Otterrete lo stesso risultato se fate
Se volete stampare il risultato 0,93297-0,9329=0,00007, usate la funzione DoubleToString.
cioè nei calcoli (nel programma) non influisce sul funzionamento del programma!
Capito, grazie!
Tornando al mio problema con il crash del tester, lasciatemi spiegare meglio. L'EA standard Moving Average non va in crash, funziona correttamente.
Tuttavia, il mio EA non raggiunge la fine del suo lavoro, la connessione è interrotta:
Quali azioni possono portare a un fallimento della connessione? Cosa posso fare di sbagliato?
Non succede immediatamente, su uno storico di 4 mesi solo alla fine del 4° mese si verifica una disconnessione, prima che il tester funzioni, i trade sono aperti.
Non ho chiarito questa domanda in quel momento, e ora ho dei dubbi.
Qual è il modo giusto per riservare la memoria?
come questoo come questo
E correggere l'aiuto, è molto ambiguo.
SZZ nelle varianti precedenti implica che la dimensione della memoria allocata, comprese le prenotazioni, dovrebbe essere 2016.