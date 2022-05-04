Errori, bug, domande - pagina 166
Cybernet?
I computer portatili ora vivono la loro vita sotto i propri gestori di risorse (le impostazioni di Windows sono secondarie), risorgendo dallo sleep/hybernet istantaneamente. Sto giudicando dalle mie macchine.
Qualcosa mi dice che qui c'è qualcosa che non va. Anche il mio portatile non può uscire dal gyber con un colpo di mouse. Non importa, proverò di nuovo. Non è così facile da riprodurre.
Se lo fa, sarà attraverso il Service Desk.
Perché complicarsi la vita? Guarda negli eventi del sistema operativo per cominciare, è così che va a dormire:
Ho esaminato il registro, ma ora non riesco a ricordare il momento in cui è apparso l'errore. Non va necessariamente a dormire. Probabilmente è meglio aspettare che il bug si ripresenti e andare al log immediatamente, altrimenti devo scavare in tutto.
Un bug quando si lavora con il testo.
Quando si copia il testo con la combinazione (Ctrl + tasto sinistro del mouse) il carattere è sempre Arial, anche se nelle proprietà è altro.
Premi di nuovo proprietà, parametri, dove font, clicca ok, poi cambia.
Lo stesso bug, c'è anche quando si lavora con l'etichetta di testo e grafica di disegno (non salvato i parametri di scala delle date, cioè controllare la casella non è, ma la scala è, clicca ok, e poi cambia)
Per favore, correggetelo.
Cos'è questo avvertimento "sign mismatch"?
ci sono due blocchi di questo tipo e due avvertimenti per l'intero EA (CountTry è una variabile EA)
ExitMain = 0;
while (nExitMain < CountTry)
{
....
}
Cos'è questo avvertimento: "possibile uso di una variabile non inizializzata"?
ovunque le variabili siano inizializzate nella struttura del caso esce questo avvertimento ho 10 avvertimenti su niente ....
switch(pType)
{
case 0:
MainPrice = ....;
break;
case 1:
MainPrice = ....;
break;
}
if(MainPrice > .. )
{
....
}
errore di segno - molto probabilmente mescolando interi firmati e non firmati.
variabile non inizializzata - significa che la variabile è garantita per avere un ramo pass-through quando non è inizializzata. per esempio, default è esplicitamente omesso in switch, in cui MainPrice dovrebbe essere esplicitamente inizializzato (o esplicitamente azzerato quando dichiarato).
Grazie, tutti gli avvertimenti sono spariti.
1 errore di segno - era un intero firmato e non firmato
2 variabile non inizializzata - ma ho appena inizializzato in switch o comprare - 0 o vendere -1 a seconda del tipo di posizione e il default non è necessario...
In termini umani, questo è "un po' inutile". In realtà, è molto necessario quando si tratta di scrivere programmi a prova di errore.
Il compilatore MQL5 diventa più potente ad ogni compilazione, catturando gravi errori nei programmi dei trader. Non tutti i compilatori commerciali C++ sono in grado di tracciare tutte le catene di inizializzazione delle variabili e dare un avvertimento.
Non discuto, ma nel mio caso, so che ci saranno due varianti di eventi e li inizializzo a seconda di questo...
E quindi è una grande cosa... ad esempio, ha trovato un paio di variabili che non sono state utilizzate in EA)
Ecco un glitch notato (sotto la password dell'investitore, build 342):
Non ha funzionato (anche se probabilmente è solo un difetto dell'interfaccia grafica)
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page159/#comment_28838
Nel 344 rimane così.
Inoltre, vorrei un commento su off_quotes dopo i fine settimana, che OrderCheck non cattura - è necessario o può essere risolto?