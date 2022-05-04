Errori, bug, domande - pagina 164
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Quindi il tester dovrebbe caricare automaticamente l'elenco delle corse passate nella scheda "Risultati dell'ottimizzazione" e riprendere l'ottimizzazione da dove l'ha lasciata?
tester\cache\<nome_a>.<simbolo>.<periodo>.<modo>.xml
C'è un codice nell'inizializzazione dell'EA:
Ricevuto l'errore 4102 diverse volte (su diverse macchine). A cosa può essere collegato? Costruire 338, 342.
La stessa inizializzazione è usata in EA su Championship 2010, non ci sono questi errori.
C'è un codice nell'inizializzazione dell'EA:
Ricevuto l'errore 4102 diverse volte (su diverse macchine). A cosa può essere collegato? Costruire 338, 342.
La stessa inizializzazione è usata in EA su Championship 2010, non ci sono questi errori.
https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
È da un po' che ho notato il seguente inconveniente (o bug). Avvio il tester di ottimizzazione e lascio immediatamente il computer. Lo schermo si spegne dopo 5 minuti (il portatile è impostato così). Torno, diciamo dopo 30 minuti. Si scopre che il processo di ottimizzazione era inattivo per tutti quei 30 minuti e solo dopo l'accensione lo schermo riprende. A proposito, prima in questo posto è caduto il terminale.
È da un po' che ho notato il seguente inconveniente (o bug). Avvio il tester di ottimizzazione e lascio immediatamente il computer. Lo schermo si spegne dopo 5 minuti (il portatile è impostato così). Torno, diciamo dopo 30 minuti. Si scopre che il processo di ottimizzazione era inattivo per tutti quei 30 minuti e solo dopo l'accensione lo schermo riprende. A proposito, prima in questo posto è caduto il terminale.
Sembra che il portatile vada in modalità standby/ibernazione. Spegnere il display di per sé non dovrebbe avere alcun effetto sull'esecuzione o meno dei programmi...
"Lo schermo si spegne dopo 5 minuti (questo è il modo in cui il portatile è impostato)". Il "dim" dalla rete dopo 5 min. è diverso da "spegnere" dopo 5 min.? Non dice se il portatile è in modalità rete o batteria. L'alimentazione è stabile?
Versione esotica: problemi di rete -> il portatile passa alla batteria -> va in modalità sleep.