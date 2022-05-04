Errori, bug, domande - pagina 164

sergey1294:
Quindi il tester dovrebbe caricare automaticamente l'elenco delle corse passate nella scheda "Risultati dell'ottimizzazione" e riprendere l'ottimizzazione da dove l'ha lasciata?
Questo è più o meno quello che sembra. Il tester accede prima alla cache dei file. Se c'è un record che corrisponde all'insieme dei parametri da testare, viene usato come risultato
 
stringo:
tester\cache\<nome_a>.<simbolo>.<periodo>.<modo>.xml
Grazie!
 

C'è un codice nell'inizializzazione dell'EA:

...
bool   EST;              // EventSetTimer result
...
int OnInit()
  {
   EST = EventSetTimer(3600);
   if (!EST) {
     Comment("Error: EventSetTimer= ", GetLastError());
     Print("Error: EventSetTimer= ", GetLastError());
     
   }

Ricevuto l'errore 4102 diverse volte (su diverse macchine). A cosa può essere collegato? Costruire 338, 342.

La stessa inizializzazione è usata in EA su Championship 2010, non ci sono questi errori.

 
Ashes:

C'è un codice nell'inizializzazione dell'EA:

Ricevuto l'errore 4102 diverse volte (su diverse macchine). A cosa può essere collegato? Costruire 338, 342.

La stessa inizializzazione è usata in EA su Championship 2010, non ci sono questi errori.

Kos:
Grazie. Sembra che non abbiano mai inventato nulla invece di controllare la prontezza del grafico nel codice...
 

È da un po' che ho notato il seguente inconveniente (o bug). Avvio il tester di ottimizzazione e lascio immediatamente il computer. Lo schermo si spegne dopo 5 minuti (il portatile è impostato così). Torno, diciamo dopo 30 minuti. Si scopre che il processo di ottimizzazione era inattivo per tutti quei 30 minuti e solo dopo l'accensione lo schermo riprende. A proposito, prima in questo posto è caduto il terminale.

 
Erm955:

È da un po' che ho notato il seguente inconveniente (o bug). Avvio il tester di ottimizzazione e lascio immediatamente il computer. Lo schermo si spegne dopo 5 minuti (il portatile è impostato così). Torno, diciamo dopo 30 minuti. Si scopre che il processo di ottimizzazione era inattivo per tutti quei 30 minuti e solo dopo l'accensione lo schermo riprende. A proposito, prima in questo posto è caduto il terminale.

Sembra che il portatile vada in modalità standby/ibernazione. Spegnere il display di per sé non dovrebbe avere alcun effetto sull'esecuzione o meno dei programmi...
 
Ashes:
Sembra che il portatile vada in modalità standby/ibernazione. Spegnere il display di per sé non dovrebbe avere alcun effetto sull'esecuzione o meno dei programmi...

 
Erm955:

"Lo schermo si spegne dopo 5 minuti (questo è il modo in cui il portatile è impostato)". Il "dim" dalla rete dopo 5 min. è diverso da "spegnere" dopo 5 min.? Non dice se il portatile è in modalità rete o batteria. L'alimentazione è stabile?

Versione esotica: problemi di rete -> il portatile passa alla batteria -> va in modalità sleep.

 
Se il programma si ferma, significa che il sistema operativo è addormentato. Non c'è altra soluzione.
