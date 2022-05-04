Errori, bug, domande - pagina 127
Il compilatore non rileva l'assenza del secondo segno uguale come un errore.
Non è necessario, il tuo codice non contiene un errore.
ed è identico a questo codice.
Il compilatore non rileva l'assenza di un secondo segno uguale come un errore.
Ma dà un avvertimento, almeno per il mio codice come questo:'DealInfo.mqh' DealInfo.mqh 1 1
l'espressione non è booleana Shou History.mq5 60 19
0 errore(i), 1 avviso(i) 1 1
Non è necessario, il tuo codice non contiene un errore.
ed è identico a questo codice.
E invano, per esempio, lo studio rileva questo codice come un errore.
Inoltre, allora sembrerebbe che questo codice
è identico a questo:
diciamo che 0 = falso, 1 = vero, allora a cosa corrispondono le altre cifre? 2,3,4, ...... :-)
Imho questo approccio non porta a nulla di buono, aggiunge solo inutili possibilità di guardare attraverso l'errore.
Imho, questo approccio non serve a nulla, aggiunge solo un'opportunità in più per visualizzare l'errore.
La ragione per aggiungere un valore non booleano è che l'utente può vedere cosa sta facendo.
Se salvo il set nel terminale (sul grafico) e poi lo apro nel tester o nel terminale, tutto va bene. Ma se lo salvo nel tester e poi lo apro nel terminale, tutti i valori delle variabili di tipo non stringa vengono visualizzati in abracadabra. Se clicco su OK, allora quando riapro la finestra dei parametri, sarà tutto a posto, tutti i parametri saranno sostituiti correttamente con quelli nuovi, tranne quelli booleani. TUTTO ciò che è stato trovato diventa falsa... Nel tester, il set salvato dal tester si apre correttamente.
Scusate il fastidio, il bug di cui ho scritto prima non è ancora stato risolto. Quando si esegue l'indicatore dato nella descrizione della funzione CopySpread , la storia dello spread viene disegnata con un buco. Il buco copre sempre il periodo da quando il terminale parte a quando parte l'indicatore. Sembra che gli spread provenienti dal server ad ogni nuovo tick non siano registrati nella cronologia degli spread.Grazie!
Ricevo avvertimenti dal compilatore:
conversione enum implicita
possibile perdita di dati a causa della conversione del tipo
quando si usa questa stringa:
Cosa c'è di sbagliato qui?
L'ho trovato: si dovrebbe usare un lungo
Poi un'altra domanda. Questa costruzione funzionerà correttamente
quando posType è definito come long?
