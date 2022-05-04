Errori, bug, domande - pagina 126
Quindi qual è la differenza?
Quando viene eseguito in Strategy Tester, questo EA non elabora il periodo 2010.08.30 16:01:00-2010.08.30 16:59:00.
Tuttavia, se si decommental'operatore return nella linea 55, questo periodo verrà elaborato.
Lo Strategy Tester è stato eseguito sul periodo 2010.08.30-2010.09.01 con M1, solo il prezzo di apertura.
MetaTrader 5 build 324 (08 settembre 2010)
Gli sviluppatori sembrano aver piegato il compilatore.
ecco il log del test dopo la compilazione nella nuova build 324
Gli esperti che sono stati compilati nella build 321 nel tester 324 sono testati con successo, dopo la ricompilazione nella nuova build otteniamo un errore.
È un problema generale o sono l'unico che ne è affetto?
Meglio lo stesso...
Il rilascio della prossima build è previsto per lunedì
Se il prezzo di stop loss o take profit per una posizione è inferiore al livello di congelamento dal prezzo corrente, non puoi fare nulla con la posizione (chiuderla, modificarla). Lo stesso vale per gli ordini in cui il prezzo aperto si trova a una distanza inferiore al livello di congelamento dal prezzo corrente - non è possibile cancellare o modificare un tale ordine. E stop_level - distanze per impostare stop, takeover, ordini di apertura e posizioni. Non ti impediscono di modificare una posizione/ordine già aperto (per esempio, per spostare lo stop loss più lontano, anche se il prezzo è già a una distanza inferiore allo stop_level). Di solito freeze_level = 0. Anche se ci sono delle eccezioni.
Saluti!
Mi piace molto il layout verticale degli strumenti, ma in MT5 c'è un brutto testo residuo... per favore correggilo, fa male all'occhio :)