Yedelkin:

Quindi qual è la differenza?

Se il prezzo di stop loss o take profit per una posizione è impostato a una distanza inferiore al livello di congelamento dal prezzo corrente, non puoi fare nulla con la posizione (chiuderla, modificarla). Lo stesso per gli ordini, se il prezzo aperto è sulla distanza più piccola del livello di congelamento dal prezzo corrente - non è possibile cancellare o modificare un tale ordine. E stop_level - distanze per impostare stop, takeoff, aprire ordini e posizioni. Non ti impediscono di modificare una posizione/ordine già aperto (per esempio, per spostare uno stop loss più lontano, anche se il prezzo è già a una distanza inferiore allo stop_level). Normalmente, freeze_level = 0. Anche se ci possono essere delle eccezioni
Quando viene eseguito in Strategy Tester, questo EA non elabora il periodo 2010.08.30 16:01:00-2010.08.30 16:59:00.

Tuttavia, se si decommental'operatore return nella linea 55, questo periodo verrà elaborato.

Lo Strategy Tester è stato eseguito sul periodo 2010.08.30-2010.09.01 con M1, solo il prezzo di apertura.

MetaTrader 5 build 324 (08 settembre 2010)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         exp1.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>

bool orderOpen=false;
datetime printTime;
int count=1;

int OnInit()
  {
//---
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()//тестировался период  2010.08.30-2010.09.01
{
   MqlRates rt[4];
   MqlRates rt2[3];
   //--- go trading only for first ticks of new bar
   if(CopyRates(_Symbol,PERIOD_M1,0,4,rt)!=4)
   {
      Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history 1");
      return;
   }
   
   if((rt[2].close-rt[0].open)<-0.00135)
   {
      if(printTime!=rt[3].time)
      {
         Print(count,".   rt[2].close-rt[0].open=",DoubleToString(rt[2].close-rt[0].open,4),"   time=",rt[3].time," rt[0].open=",rt[0].open," rt[2].close=",rt[2].close); 
         printTime=rt[3].time;
         count++;
         //return;  //строка 55
      }
      if(CopyRates(_Symbol,PERIOD_M30,0,3,rt2)!=3)
      {
         Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history 2");
         return;
      }
   }
}
Inserite il codice correttamente nei vostri messaggi, per favore.
olyakish

Gli sviluppatori sembrano aver piegato il compilatore.

ecco il log del test dopo la compilazione nella nuova build 324

Gli esperti che sono stati compilati nella build 321 nel tester 324 sono testati con successo, dopo la ricompilazione nella nuova build otteniamo un errore.

È un problema generale o sono l'unico che ne è affetto?


xeon: ho lo stesso problema :-(

Meglio lo stesso...

Qui -https://www.mql5.com/ru/forum/2010 stesso errore, stessa soluzione temporanea (quando esce la nuova build....)
 
xeon:

... quando uscirà la prossima build ...
Il rilascio della prossima build è previsto per lunedì
 
mql5:
Il rilascio della prossima build è previsto per lunedì
Non rimane molto tempo prima che la registrazione finisca, quindi ogni ora conta. :-)
 
notused:
Se il prezzo di stop loss o take profit per una posizione è inferiore al livello di congelamento dal prezzo corrente, non puoi fare nulla con la posizione (chiuderla, modificarla). Lo stesso vale per gli ordini in cui il prezzo aperto si trova a una distanza inferiore al livello di congelamento dal prezzo corrente - non è possibile cancellare o modificare un tale ordine. E stop_level - distanze per impostare stop, takeover, ordini di apertura e posizioni. Non ti impediscono di modificare una posizione/ordine già aperto (per esempio, per spostare lo stop loss più lontano, anche se il prezzo è già a una distanza inferiore allo stop_level). Di solito freeze_level = 0. Anche se ci sono delle eccezioni.
Grazie per il chiarimento!
 
xeon:

xeon: ho lo stesso problema :-(

Meglio ho lo stesso problema...

Qui -https://www.mql5.com/ru/forum/2010 stesso errore, rispettivamente stessa soluzione temporanea (quando esce la nuova build....)
Il "workaround" ha aiutato, grazie
 

Saluti!

Mi piace molto il layout verticale degli strumenti, ma in MT5 c'è un brutto testo residuo... per favore correggilo, fa male all'occhio :)

  
       int a = 0;
       if(a==1){Print("TEST");}
Il compilatore non rileva l'assenza di un secondo segno uguale come un errore.
