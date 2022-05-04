Errori, bug, domande - pagina 128
come ottenere la data e l'ora in un formato digeribile (13-09-2010 20:39), perché
Credo di sì...
e se lo vuoi ancora in questo stile:
come tradurre correttamente in una linea
Domanda per gli sviluppatori
Se, dopo aver piazzato un ordine eseguendo il metodo my_trade.OrderOpen() della classe CTrade, ricevo del codice dal server tramite il metodo my_trade.ResultRetcode()
10008
CODICE COMMERCIALE PIAZZATO
Ordine effettuato
10028
TRADE_RETCODE_LOCKED
Richiesta bloccata per l'elaborazione
se in questo caso:
1) ripetere il metodo my_trade.ResultRetcode() finché non viene ricevuto un nuovo codice (forse 10009?). Cioè, il server genererà indipendentemente un nuovo codice per la richiesta precedente e il biglietto in caso di successo?
2) Ripetere il metodo my_trade.OrderOpen() con gli stessi parametri e il metodo my_trade.ResultRetcode() per ottenere il nuovo codice.
3) Attendere che il metodo my_trade.ResultOrder() riceva il ticket e l'evento OnTrade() per aprire l'ordine.
4) Un'altra opzione. Quale?
Win7, x64. Terinal è installato, x64 ovviamente, build 324.
Ma l'aggiornamento (build 328) non si installa automaticamente o tramite download. Forse la nuova build è solo per x32?
Bild per tutte le versioni.
1. Si prega di controllare se ci sono due processi terminal64.exe nella lista dei processi (cioè un processo extra terminal64.exe)?
Potete chiudere il terminale e rimuovere tutti i processi di terminal64.exe che non sono chiusi. Dopo questo l'aggiornamento dovrebbe riuscire.
2. dopo aver scaricato l'aggiornamento hai semplicemente premuto "Restart"?
3. Avete UAC abilitato?
4. In quale directory è installato il terminale?
5. Cosa intendi per scaricare non si installa? Vuoi dire che hai scaricato il web installer del terminale e hai provato a installarlo? A quali errori è andata incontro l'installazione?
1. Il processo terminal64.exe è uno.
2. Sì, ho cliccato su "Restart".
3. non sono sicuro dell'UAC.
4. Directory predefinita, non ha cambiato nulla durante l'installazione iniziale.
5. Sì, ho scaricato il web installer e reinstallato il terminale. Non ci sono stati errori. Ma in aiuto, era 324 costruire e lo è ancora.
Ora la nuova build è stata scaricata automaticamente quando ho riavviato il terminale e il 328 è stato installato... Ci scusiamo per l'inconveniente.
1. Avevi MetaEditor aperto con testo modificabile o test in esecuzione quando hai cliccato su "Restart"?
2. Dopo aver cliccato su "Restart" e chiuso il terminale, si è avviato da solo o lo hai avviato manualmente?
Se l'hai eseguito tu stesso, quanto tempo dopo aver chiuso il terminale l'hai avviato manualmente? (5-30-60 secondi?)
3. Hai qualche antivirale installato?