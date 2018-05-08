Analogo a iBarShift - pagina 9
Ecco un esempio della vostra funzione che funziona falsamente con il nome "BarShift1".
Ecco un esempio della vostra funzione che funziona falsamente - funziona con il nome "BarShift1"
In realtà mostra solo il contrario, la mia versione è l'unica corretta. (E l'iBarShift1 originale di questo codice è corretto).
La mia versione è stata progettata come una funzione indipendente, proprio come mql4 iBarShift.
Non è ottimizzato per le query multiple, quindi il confronto dei tempi è irrilevante. @nicholishen ha pubblicato una buona libreria ottimizzata per le chiamate di massa.
Non sto parlando del tempo di elaborazione, ma del numero di barre.
Nell'immagine potete vedere che alle 8:37 il codice pensa che la barra più vicina sia quella del giorno precedente 23:00, ma in realtà la barra più vicina è quella delle 10:00. È più vicino sia matematicamente che logicamente.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Analogo a iBarShift
Alain Verleyen, 2018.04.05 00:18
Semplifichiamo.
Capisco la sua argomentazione. Non lo controllerò. A quanto pare, è il mio compito che differisce dalla logica accettata.
Quale problema ha scoperto?
L'ho scritto molto tempo fa. Non ricordo più, ma qualcosa mi ha confuso.
Comunque, ora ho trovato solo una situazione anomala.
Quando i dati dei simboli non ancora caricati possono restituire -1 e dovrebbero restituire 0.
Questo può essere controllato usando lo script per MQL4 che sto allegando.
Questo script prende un tempo casuale e un lasso di tempo casuale. Se il valore di iBarShiftX non corrisponde alla regolare funzione iBarShift, allora il messaggio via Print.
Se eseguite questo script su un simbolo appena aperto, vedrete degli errori. La ripetizione dello script sullo stesso simbolo non darà errori.
Ma è un'inezia. Nella mia versione è lo stesso problema.
Ho solo una lamentela sulla vostra versione: è molto complicata e lenta.
Ecco la vostra variante:
Ed ecco la mia funzione, che fa la stessa cosa, ma con un algoritmo semplice e molto più veloce:
Puoi usarne uno ancora più corto senza la funzione:
Cerca di dimostrare il contrario. Trova una singola combinazione di parametri quando la tua funzione e la mia mostrano valori diversi.
Solo che non ho implementato l'ultimo parametro esatto, perché non capisco perché sia necessario. Personalmente non ne ho mai avuto bisogno.
Ma se qualcuno ne ha davvero bisogno, può essere implementato.
Ho lasciato la variante iBarShift3, perché gestisce erroneamente i buchi della storia. Si può aggiustare, ma non ne vedo il motivo, dato che l'opzione di cui sopra è sufficiente.
I buchi sono dovuti alla mancanza di pro-trading sul bar, o ad altri? E come si manifesta l'imprecisione?
Prendiamo una domenica qualsiasi in cui non c'è commercio:
Quindi si vede lunedì? Questo è quello che voglio... :)