Analogo a iBarShift - pagina 16
In generale, leggo in diagonale e solo le prime pagine (forse nel mezzo c'era la testa luminosa di qualcuno? :) ), tutti stanno cercando di aggiungere stampelle all'interfaccia terminale terribilmente scomoda per accedere alla storia, è più facile scrivere un livello tra il terminale e le proprie cose (in generale, dovrebbe essere in libreria std). Inoltre, come risultato, non è necessario scrivere script diversi per 4/5. Ho fatto una cosa del genere:
E un semplice esempio di utilizzo:
refresh() via definisce il proprio per 4/5. Il grafico ha un solo periodo (M1 o altro impostato tramite define, perché questo fastidio con la loro abbondanza?)
Inoltre ho implementato alcune caratteristiche utili - reverse_mode() indicizzazione da entrambi i lati (se da sinistra a destra, gli indici rimangono validi quando si dispiega il grafico). Possibilità di impostare e spostare il bordo del grafico set_curtainpos(), analogo del tester - prova, sposta confine, prova, sposta. Operatori di confronto sovraccaricati nella struttura My_point (per un comportamento valido in tali situazioni: 0,0000000009 == 1,0000000000).
Se qualcuno agonizza, consiglio questo approccio, personalmente non mi dispiace.
Zy: e ho rinunciato alle candele classiche con open/close/high/low, e ho messo Point nelle basi - una candela dà due Point's bearish high->low, bullish low-high. questo è davvero molto utile.
Aspetterò le correzioni nella forma finale, grazie per aver risposto.
Buona fortuna per gli esami!
Si è rivelato essere molto sfumato.
Se avessi saputo quanto sarebbe stato complicato, non mi sarei fatto coinvolgere ))))
Questa opzione dovrebbe funzionare correttamente.
Se qualcuno lo trova funzionante in modo scorretto, sarei grato se potesse segnalare il problema.
Quanto la vostra iBars() differisce in termini di prestazioni dalla Bars() standard?
Dipende da come lo si usa.
Se ogni chiamata alla iBar cambia il TF o il simbolo, allora la mia iBar sarà circa la metà più lenta.
Ma questa non è assolutamente una situazione realistica da un punto di vista pratico.
Se lo usi così, per esempio:
allora il vantaggio delle mie iBar rispetto alle Barre normali sarà circa 10 volte o più.
Ma la cosa principale è che non c'è nessun bug di blocco:
L'ho corretto nel codice sopra. Aggiunta una linea:
R-R-R-R-RISPETTO!
Forza!
Dove sono i tuoi 10 secondi?
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5: 2
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5: 0
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5: 1
Era MT5?
MT4
Provatelo su MT5 e rimanete sorpresi.
Questo bug è stato scoperto completamente per caso grazie al post di @Aleksey Vyazmikin, per il quale devo ringraziarlo molto.
Avevo già osservato queste interruzioni, ma non riuscivo a spiegarne l'origine. Chi l'avrebbe mai detto...