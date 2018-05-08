Analogo a iBarShift - pagina 2
La funzione Bars restituisce il numero di barre. Quando abbiamo bisogno di ottenere l'indice di una barra con indice 9 (scusate la tautologia), restituirà 10, perché l'indice della prima barra è 0.
Ecco due varianti dell'analogo di iBarShift(): post #5 e post #7
Solo una variante:
Solo che non funzionerà correttamente in tutti i casi. GetBarShift() di fxsaber è più versatile.
Provate a mettere TimeCurrent() invece di t nella vostra funzione, vedrete il risultato.
Solo che non funzionerà correttamente in tutti i casi. GetBarShift() di fxsaber è più universale.
Provate a mettere TimeCurrent() invece di t nella vostra funzione, vedrete il risultato.
Il risultato sarà lo stesso.
Non hai nemmeno controllato.
L'ho già testato molte volte, quindi lo so e basta. Ma non l'hai nemmeno provato tu stesso.
Ecco il copione.
Si blocca e basta. Rimuovendolo forzatamente dal grafico si ottiene il risultato.
Così l'ho provato, ed è per questo che l'ho consigliato anche a voi. Ma visto che l'hai usato e ti sta bene, non ti farò cambiare idea.
Anche questo va bene