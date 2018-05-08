Analogo a iBarShift - pagina 15
A proposito, riguardo alla funzione Bars(). Potrebbe essere la causa del clincher.
I cotypes possono andare per tutti i personaggi tranne quello di interesse.
OK, ho guardato il nuovo codice sorgente. Ho visto che le modifiche che sono state discusse non sono state fatte. Uscire.
Ha senso usare SYMBOL_TIME solo quando il simbolo richiesto non è nella finestra di Market Watch. Allora TimeCurrent non farà il suo lavoro. Ma questa variante di utilizzo di Bars mi sembra improbabile. Ma il prezzo per ottenere l'ora corrente tramite SYMBOL_TIME è molto più alto perché SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TIME) richiede quasi un ordine di grandezza in più. Certo, puoi controllare se il simbolo è nel rapporto di mercato e a seconda del risultato usareTimeCurrent o SYMBOL_TIME, ma non è gratis, inoltre devi sempre monitorare se un nuovo simbolo viene aggiunto o cancellato dal rapporto di mercato. Quindi è più facile fare una clausola che per il corretto funzionamento di iBars è ragionevole avere il simbolo richiesto nella relazione di mercato.
Perquanto riguarda SERIES_LASTBAR_DATE penso che ti sbagli.SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TIME) è il male minore.
La funzione SeriesInfoInteger non causa alcuna paginazione della storia. Se c'è qualcosa che lo causa, è una richiesta di Bars, il che è logico. E la fonte dei freni può essere vista in questo breve script, se lo si esegue
In generale un bug molto strano. Ho controllato l'effetto della cronologia dei download su di esso quando ho trovato che improvvisamente oggi sul simbolo EURUSD quasi non si è presentato.
Mi ha costretto a scaricare tutta la storia. E l'insetto è apparso di nuovo.
Immagino che la cronologia dei download non abbia alcun effetto su questo bug.
Non capisco perché questo bug sia in circolazione.
Ho usato questo script per testarlo:
La SD è al corrente di tutto questo argomento?
Sì, già scritto lì il 30.03.2018 - finora silenzio.
In generale, penso che il caricamento/caricamento dei dati sia il punto debole del terminale.
D'accordo, ma è anche uno dei compiti più difficili.
La funzione iBars è abbastanza ingombrante, ma raccomando comunque di usarla al posto della normale Bars, finché MQ non risolve il bug di blocco in essa presente.
L'iBar si blocca quando logicamente dovrebbe restituire 0. Di regola, lo restituisce per più di 10 secondi. Non c'è un tale bug in MQL4.
Nella maggior parte dei compiti, iBars lavorerà più velocemente del normale Bars poiché non solo eviterà il bug, ma cercherà di non usare le funzioni Bars e SeriesInfoInteger quando possibile a causa dell'algoritmo di salvataggio dei valori precedenti.
Ho testato questa funzione su e giù. Sembra essere una copia completa di Bars.
Forse può essere fatto in un modo più elegante. Se avete un desiderio, siete i benvenuti. Se trovate degli errori, li correggeremo.
Quindi...
Allora l'analogo completo della funzione iBarsShift avrà la seguente forma:
E la variante senza l'ultimo parametro, che è usata nella stragrande maggioranza dei casi, avrà questo aspetto:
Uso il tuo codice iBarsShift+iBars (e altri iBarsShift) e ottengo 0 da iBarsShift, e un errore quando TF chart H1 e calcolo su H1
che corrisponde a questa linea di codice
Ecco il codice dell'indicatore nel suo insieme
PerchéPrint(Day_Shift) restituisce sempre zero, mentre data e ora sono corrette?
Sembra essere un effetto del fine settimana, dato che l'altro giorno tutto funzionava correttamente (anche se con una funzione diversa, ma non funziona nemmeno oggi).
Mi scuso per aver lasciato il codice nella forma sbagliata.
Ho notato l'imprecisione allora e l'ho quasi sistemata, ma c'era ancora un piccolo problema facilmente risolvibile.
Ho appena abbandonato il codice a causa del fatto che ora sto studiando e sono iniziati gli esami e semplicemente non ho tempo. L'ultimo esame è il 24 aprile.
Dopo di che sistemerò tutto e lo posterò su CB.
Ho già iniziato a pubblicarlo, ma l'ho messo in attesa.
Aspetterò le correzioni nella forma finale, grazie per aver risposto.
Buona fortuna per gli esami!
Aspetterò le correzioni nella forma finale, grazie per aver risposto.
Buona fortuna per gli esami!