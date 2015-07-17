Fori
Cari sviluppatori!
Gli aggiornamenti stanno uscendo regolarmente, ma le serie temporali sono come sempre inaffidabili. Qualcuno presterà attenzione a questo?
Ecco un esempio di un buco nel grafico a minuti che misura più di otto ore.
Grazie, ci darò un'occhiata.
Oggi mi sono seduto e quando sono passato a un nuovo giorno, la sterlina era di nuovo incasinata. Dopo il refresh del periodo corrente ripristinato, quando si passa ad altri TF le candele sono scomparse.
Un riavvio completo di MT ha aiutato.
Può aiutare nella ricerca degli errori;)
Perché ho prestato attenzione a questo punto ekspert ha scritto un errore leggendo un array di candele giornaliere e ha abbandonato.
Se non altro per i buchi.
Non so chi sia così creativo, ma ad ogni versione del software arrivano "idee geniali".
Capisco che è più facile e conveniente memorizzare la cronologia dei minuti sui computer dei clienti, ma
Se impostate la MT5 di ALPARI per esempio, vedrete che non ci sono barre per H2, H3, H6, H8, e ora per H4!
Invece di loro - le barre giornaliere, cioè su un grafico, per esempio H4 sono a primi giorni, e poi dal momento in cui il DB è già minuti per calcolare H4, ci sono 6 barre in un giorno.
La stessa cosa avviene sui grafici a minuti. Dall'inizio della storia disponibile vanno le barre giornaliere, e poi continuano le barre del timeframe selezionato.
Per esempio, in ALPARI ci sono barre giornaliere sui minuti(!!!) fino al 12 giugno al momento attuale, e poi inizia le barre dei minuti (in questo caso, il giorno di transizione del 12 giugno è ripetuto nella barra giornaliera e nella versione dei minuti). Capisco che il 12 giugno è una festa, ma dov'è il senso della misura?
Di che tipo di analisi tecnica possiamo parlare se anche le semplici linee di tendenza vagano quando si cambia timeframes?
Beh, a cosa serve un tale casino?
Leggete la sezione Organizzazione dell'accesso ai dati, descrive il meccanismo di memorizzazione e consegna della storia.
Lo stesso vale per i grafici a minuti. Dall'inizio della storia disponibile le barre giornaliere vanno avanti, e poi le barre del timeframe scelto continuano.
Per essere giusti, bisogna dire che dal 1999 ci sono barre di minuti (più di 10 anni), mentre prima del 1999 c'erano solo barre giornaliere.
Questo è un risultato molto, molto buono.
Dato che ora c'è il beta-testing, ci possono essere problemi con i grafici - ci stiamo lavorando.
Date un'occhiata al grafico dell'orologio della demo di ALPARI e vedete voi stessi. Il grafico è stato appena riaperto (prima non c'era nessuna storia).
Fino al 12 giugno compreso, ci sono barre giornaliere, e poi quelle orarie ricominciano dal 12 giugno, ma ogni ora.
Se cambiate timeframes del grafico - la storia si ripeterà su qualsiasi di essi fino a H12 incluso. In realtà, è molto più complicato lì - 2-Minutes ha barre giornaliere fino al 12 giugno, poi barre di un'ora fino al 27 novembre e davvero barre di 2 minuti a partire dalle 13:10 del 27 novembre.
Puoi spiegare cosa sta succedendo e perché?
Per quanto si può vedere dall'esempio di ALPARI, hanno avuto minuti da circa il 27 novembre 2009 e ore dal 12 giugno. E questo è il suo cliente più vecchio. La cosa peggiore è che un grafico mostra tre timeframe allo stesso tempo. Di che tipo di teanalisi possiamo parlare in questa situazione?
Possiamo parlare del beta testing.
Semplicemente non hanno caricato nessun verbale nel database della storia - questo è solo un punto organizzativo. Sul nostro server demo mt5.metaquotes.net:1950 ci sono 10 anni di minuti.
Non hai potuto provare - il tuo server non ha aperto un account. Tuttavia, dov'è la garanzia che un particolare broker abbia una storia completa di 10 anni di minuti? Molti broker offrono croci che non hanno un track record di 10 anni, figuriamoci un track record di un minuto.
CQG ha una storia minuta che risale al 1998 e il valore di una coppia di valute per l'intero periodo fino ad oggi è di USD 2.016. Fornirete questa storia ai broker gratuitamente? Ne dubito. :)
Anche se ciò accadesse, che dire dei dati precedenti al 1998? Ora giornaliero, settimanale, ecc può essere visto su alcune coppie dal 1978.
Poi di nuovo, la domanda sorge - cosa vedremo sui monitor e su cosa baseranno i loro calcoli gli indicatori, gli Expert Advisors, gli script, ecc.
Un mix di tre periodi su un solo grafico?
ALPARI ha un grafico giornaliero/settimanale che inizia nel 1998.
IMHO, un errore di principio.
Su un grafico costantemente aperto, ci sono barre che saltano nel tempo(su tutti i timeframe).
Il pulsante Refresh non ha alcun effetto sul grafico.
Dopo un riavvio completo di Terminal, i buchi scompaiono.
... e questo è stato il caso per molto tempo.