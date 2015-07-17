Fori - pagina 3
Questo succede sulla build 249?
Controlla i punti di accesso - forse sono loro il problema.
costruire 249
ha provato a cambiare di nuovo:
Server --> Server Backup: appaiono dei buchi.
Server Backup --> Server: i buchi rimangono + Update: i buchi spariscono.
Buchi di nuovo, o meglio, in qualche modo misteriosamente le barre scompaiono (gli accordi pendono nel vuoto).
La cosa strana è che non ho mai visto niente del genere prima d'ora. Ecco una foto. Le linee verticali grigie sono l'inizio dell'ora.
nessun modo per risolvere il problema ((
Finora anche tutte le barre sono mescolate.
Non so come risolvere il problema, ma la qualità delle citazioni che arrivano ucciderà qualsiasi sistema di trading. La storia liscia è buona. ma la qualità delle citazioni è ancora più importante.
costruire 274
C'è una cosa del genere, e dopo l'aggiornamento e la disconnessione scompaiono di nuovo negli stessi posti
E a volte l'aggiornamento non aiuta. Ieri sera ho provato ad aggiornare l'euro per un minuto, dopo la quinta volta ho rinunciato...
Allo stesso tempo sull'altro tf la storia viene visualizzata normalmente.
E ho notato nel debugger che la richiesta di cronologia minuta in esperto con le funzioni Copy*() porta a uno stupore molto lungo, a proposito, forse è un errore.
Ho aperto il terminale oggi e non ho trovato la giornata di ieri. Anche se ieri stavo lavorando con il terminale
Qui c'è di più.
2010.06.03 - nessuna barra, o meglio una barra dall'aspetto strano.