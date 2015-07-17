Fori - pagina 6

Ho dei buchi in tutti i simboli dall'una alle due di notte.

è un indicatore a griglia, tra le linee verticali (ognuna corrisponde all'inizio dell'ora) ci dovrebbero essere 60 barre, ma non ce ne sono ((

L'aggiornamento e il riavvio del terminale non aiutano

 
Non ci sono davvero dati sul server. Lo aggiusteremo.
 
zigan:

Ricaricato completamente il terminale - l'effetto è scomparso.


Per quanto mi ricordo, avete diversi terminali su un computer.

Questa situazione è presente in tutti o solo in uno di essi?

 
alexvd:
Non ci sono davvero dati sul server qui. Lo aggiusteremo.
Abbiamo.
 
Alexander:
Corretto.

Grazie. Ora mi chiedo cosa sia meglio: un buco nella storia e tutto va liscio, o nessun buco, ma c'è un vuoto.

È un po' artificiale, si può davvero dire in questo momento se c'era una lacuna? (coppia libbra/franco)

 
Per riferimento, ecco lo stesso ma dal server MT4 reale di alpari. nessun divario. So che non è un indicatore, ma comunque...
 
alexvd:

Per quanto mi ricordo, avete diversi terminali su un computer.

Questa situazione è presente in tutti o solo in uno di essi?

Diversi MT4, MT5 è uno.
 

Oltre ai buchi, ci sono anche scambi oltre il grafico (non è chiaro a quale prezzo).

trade 1107145 a 88.672 - non c'è questo prezzo sul grafico.

 

Grazie, la lacuna è stata corretta.

Penso che sarebbe più appropriato qui. Sono apparse alcune barre molto interessanti.

4 barre consecutive con lo stesso prezzo ONLC, volumi diversi. 3-3-4-1. AUDUSD. per quanto ho capito non dovrebbe essere così.

O il concetto è cambiato ora, i grafici saranno senza buchi? https://www.mql5.com/ru/articles/1407

 

Il tempo sul server sembra saltare di +1 ora. Si prega di controllare.

