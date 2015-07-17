Fori - pagina 6
Ho dei buchi in tutti i simboli dall'una alle due di notte.
è un indicatore a griglia, tra le linee verticali (ognuna corrisponde all'inizio dell'ora) ci dovrebbero essere 60 barre, ma non ce ne sono ((
L'aggiornamento e il riavvio del terminale non aiutano
Ricaricato completamente il terminale - l'effetto è scomparso.
Per quanto mi ricordo, avete diversi terminali su un computer.
Questa situazione è presente in tutti o solo in uno di essi?
Non ci sono davvero dati sul server qui. Lo aggiusteremo.
Corretto.
Grazie. Ora mi chiedo cosa sia meglio: un buco nella storia e tutto va liscio, o nessun buco, ma c'è un vuoto.
È un po' artificiale, si può davvero dire in questo momento se c'era una lacuna? (coppia libbra/franco)
Oltre ai buchi, ci sono anche scambi oltre il grafico (non è chiaro a quale prezzo).
trade 1107145 a 88.672 - non c'è questo prezzo sul grafico.
Grazie, la lacuna è stata corretta.
Penso che sarebbe più appropriato qui. Sono apparse alcune barre molto interessanti.
4 barre consecutive con lo stesso prezzo ONLC, volumi diversi. 3-3-4-1. AUDUSD. per quanto ho capito non dovrebbe essere così.
O il concetto è cambiato ora, i grafici saranno senza buchi? https://www.mql5.com/ru/articles/1407
Il tempo sul server sembra saltare di +1 ora. Si prega di controllare.