zigan:

Qui c'è di più.

2010.06.03 - nessuna barra, o meglio una barra dall'aspetto strano.

Specifica a quale server è collegato il terminale e controlla la differenza tra l'ora del server e l'ora locale.
 

antt:
L'ora locale è +1 all'ora del server. Non ricordo a quale server ero collegato, perché istintivamente passo tra tutti e tre i server (Access Server, Access Server Europe, Access Server Backup) quando si verifica un buco, che porta alla chiusura del buco.

Dopo il riavvio provo di nuovo a passare a tutti i server - nessun buco su nessuno di essi.

 
zigan:

Ora locale +1 all'ora del server.

La data è corretta? Nessun errore di sincronizzazione al minuto-secondo?
 
antt:
I minuti corrispondono, i secondi, non so come vedere.

Il sistema operativo sta sincronizzando l'ora locale con time.windows.com.

 

Ecco come è andata la transizione dal 10 all'11 giugno

l'ordine delle barre è così:

2010.06.11 00:10

2010.06.11 00:05

2010.06.10 23:55

2010.06.11 00:00

2010.06.09 23:55

2010.06.09 23:50

e poi uno per uno.

Dopo mezz'ora il quadro è cambiato:

barre in ordine, ma manca la barra 2010.06.11 00:00.

 

Nessuna serata EURJPY per il 15


 

sterlina yen

 
Prival:

15-16 giugno ci sono stati problemi sui server - aggiorneremo la storia a breve.
 

Ancora una volta qualcosa non è chiaro.

1. poco fa tutto era nel terminale (dati).

2. regolato l 'aspetto del grafico e salvato il template default.tpl

3. Ho aggiornato il grafico e i dati sono spariti ((.

Solo un reset completo del terminale ha aiutato

 
Ciao, ho il seguente problema: subito dopo il lancio di MT5, il grafico non viene disegnato, cioè non appaiono nuove candele, e il prezzo si muove come nel vuoto! Inoltre, solo riavviando il terminale si caricano le candele mancanti che non erano state disegnate prima e poi non si disegnano più le candele. Anche la reinstallazione del terminale non ha aiutato. Per favore, consigliatemi cosa fare!
