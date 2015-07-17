Fori - pagina 4
Qui c'è di più.
2010.06.03 - nessuna barra, o meglio una barra dall'aspetto strano.
antt:
Уточните пожалуйста к какому серверу был подключен терминал и посмотрите разность серверного и локального времени.
L'ora locale è +1 all'ora del server. Non ricordo a quale server ero collegato, perché istintivamente passo tra tutti e tre i server (Access Server, Access Server Europe, Access Server Backup) quando si verifica un buco, che porta alla chiusura del buco.
Dopo il riavvio provo di nuovo a passare a tutti i server - nessun buco su nessuno di essi.
Ora locale +1 all'ora del server.
La data è corretta? Non c'è una discrepanza di un minuto-secondo?
I minuti corrispondono, i secondi, non so come vedere.
Il sistema operativo sta sincronizzando l'ora locale con time.windows.com.
Ecco come è andata la transizione dal 10 all'11 giugno
l'ordine delle barre è così:
2010.06.11 00:10
2010.06.11 00:05
2010.06.10 23:55
2010.06.11 00:00
2010.06.09 23:55
2010.06.09 23:50
e poi uno per uno.
Dopo mezz'ora il quadro è cambiato:
barre in ordine, ma manca la barra 2010.06.11 00:00.
Nessuna serata EURJPY per il 15
sterlina yen
Sterlina Yen
Ancora una volta qualcosa non è chiaro.
1. poco fa tutto era nel terminale (dati).
2. regolato l 'aspetto del grafico e salvato il template default.tpl
3. Ho aggiornato il grafico e i dati sono spariti ((.
Solo un reset completo del terminale ha aiutato