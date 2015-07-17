Fori - pagina 2
Solo perché qualcuno prende soldi non significa che tutti gli altri facciano esattamente lo stesso.
Abbiamo dato via l'80% del nostro software per tutta la vita gratuitamente e fornendo account di pratica illimitati. E i concorrenti stanno morendo.
Le quotazioni dettagliate ci sono, sono disponibili per i broker.
Allora perché stravolgere le cose? Lo scambio di dati a pagamento è la norma moderna.
Non sei paragonato a CQG. E quando si tratta di software, tu lo sai meglio di chiunque altro: il software CQG è "major league", le linee sui grafici non si spostano quando si cambia timeframe, le linee parallele rimangono parallele... Lo usano le banche e i canali televisivi di informazione finanziaria.
Ma torniamo ai tuoi montoni. Ovviamente, il mix di TRE timeframes su UN grafico è più un tuo errore come sviluppatore che una piffosità del tuo broker. Il tuo software non è "infallibile" e crea una potenziale minaccia sia per i tuoi clienti che per quelli che usano il tuo software gratuito all'80%. ;)
Come tutto è familiare.
Ricorda forse le parole "non raggiungerai mai il livello di Metastock, Tradestation. loro sono la potenza. e tu sei solo così...".
Ecco un rapporto per allargare i vostri orizzonti:
Qualcuno sta metodicamente spingendo i "grandi" fuori dal mercato di massa, e qualcuno sta raccontando dei miti :)
Nessuno ti ha costretto a parlare - il tuo software non ha rivali sul "mercato di massa", semplicemente non c'è altro software :)
Le piattaforme di trading auto-scritte di Akmos e del Forex Club non sono rivali ai tuoi capolavori.
Procedendo dalla tua logica, una Zhiguli è un'auto di classe superiore a una Mercedes, perché ce ne sono di più da gestire (e riparare). ;)
Ma questo è il mercato di massa. E quante banche hanno comprato il tuo MT e hanno rinunciato al Reuters-dealing? ;)
Per non essere storditi dal successo, ammirate la fama della vostra azienda sullo stesso Google.
traderOK:E quante banche hanno comprato il tuo MT e hanno rinunciato al Dilling della Reuter? ;)
Un paragone errato...
traderOK писал(а) # :
Perché distorci le cose? I dati di scambio a pagamento sono la norma moderna.
E nessuno ti avrebbe paragonato a CQG. E quando si tratta di software, lo sai meglio di chiunque altro: il software CQG è "big league", le linee dei grafici non si spostano quando si cambia il timeframe, le linee parallele rimangono parallele... Lo usano le banche e i canali televisivi di informazione finanziaria.
....
Mi dispiace, ma è, come dici tu, "Major League", in nessun modo nemmeno vicino al prodotto MQ. Se ti interessano le "belle immagini", è tutta un'altra cosa. I programmi che fanno "queste aziende di marca" sono così sfigati che non ha senso nemmeno confrontarli. Tutti questi Reuters è prima di tutto una tradizione, e solo all'interno, e infatti roba molto sgradevole e scomoda, che allo stesso tempo e trascina una miriade di tutti i tipi di strumenti correlati che lo rendono appena strisciante e ritardato mostro. E non ha nulla a che fare con le biglie, e il confronto non è a favore di loro ... Sarebbe molto più esatto chiamare queste "lega più alta" semplicemente "locomotiva" rispetto a un'automobile. Le grandi leghe, lo dici anche tu, sono stufe di questi estorsori con le loro schede perforate, che chiedono il pagamento per ogni truffa. E, a quanto pare, non gli resta molto tempo. Con i loro staff gonfiati, e mari di "accademici" scrocconi, non sopravviveranno. Beh, se si guarda dentro di loro, è solo il tranquillo orrore della fine del XX secolo, al livello degli anni '90. :) Non sto nemmeno parlando del costo, solo delle risate a volte, di quello che offrono per quei soldi.
Quindi sono sicuro che MQ sarà presto un trendsetter nel settore.
Continua.
18 febbraio completamente mancante, con il terminale il 18, le barre erano accese ma sparite!?
È successo sul nostro server MetaQuotes-Demo? Ho appena controllato - i miei dati sono a posto.
Prova a dare il comando Refresh dal menu del clic destro.
Prova a dare il comando Refresh dal menu del clic destro.
Sì, "Refresh" rammenda i buchi. (E si scopre che bisogna cliccare per ogni periodo).
Mentre ero distratto dal caffè, i buchi sono di nuovo lì. E ora il server è del tutto fuori uso.
Oh, dimenticavo il server: provato Update su entrambi i server (Server e Server Backup) uno dei due ha dei buchi - quale non ricordo.