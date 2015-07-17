Fori - pagina 5

zigan:
Avete provato un aggiornamento? Su quale server?
 

1) Controlla l 'ora locale del tuo computer - è molto diversa dall'ora corretta?

2) Qual è la costruzione del terminale?

3) Dopo aver invocato "Refresh" cliccando con il tasto destro del mouse sul grafico, l'effetto non viene perso?

 
1. differenza circa 1-2 min.

2. 292

3. Subito dopo aver chiamato "Refresh" con il tasto destro del mouse sul grafico, l'effetto non è sparito. Ma dopo un periodo di tempo (durante la notte) è scomparso ed è apparso in un posto diverso.

Ora il grafico si presenta così:

 
4) quale server di trading? il nostro MetaQuotes-Demo non ne ha uno
 

Renat:
4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет

MetaQuotes-Demo

Sono passate alcune ore - tutto sembra a posto.

 

E il grafico EURUSD ora assomiglia a questo

 
Prova a premere Refresh.
 

Premere Refresh, attendere 5 minuti.

Il grafico è il seguente:

 

Ricaricato completamente il terminale - l'effetto è scomparso.

