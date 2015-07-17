Fori - pagina 5
1) Controlla l 'ora locale del tuo computer - è molto diversa dall'ora corretta?
2) Qual è la costruzione del terminale?
3) Dopo aver invocato "Refresh" cliccando con il tasto destro del mouse sul grafico, l'effetto non viene perso?
1. differenza circa 1-2 min.
2. 292
3. Subito dopo aver chiamato "Refresh" con il tasto destro del mouse sul grafico, l'effetto non è sparito. Ma dopo un periodo di tempo (durante la notte) è scomparso ed è apparso in un posto diverso.
Ora il grafico si presenta così:
Renat:
4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет
MetaQuotes-Demo
Sono passate alcune ore - tutto sembra a posto.
E il grafico EURUSD ora assomiglia a questo
Premere Refresh, attendere 5 minuti.
Il grafico è il seguente:
Ricaricato completamente il terminale - l'effetto è scomparso.