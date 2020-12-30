L'idea mi ha perseguitato per molto tempo. - pagina 5
Si può prendere una decisione chiudendo la prima barra, ma questo non è serio per me. Se è una grande candela potrebbe essere l'inizio di un'inversione e non un movimento in avanti. Non accettabile per il trading a breve termine. Passare al trading a breve termine. Ci sono molte sfumature che voglio risolvere.
Buona giornata!
Bene, solo un approccio globale può aiutare in questo caso. Sto cercando di frenare questo "caos" in modo simile. In realtà fin qui ci sono due postulati, anzi tre... :)
1) zigzag_fx + previsione wavelet a breve termine è sufficiente per la tendenza attuale.
1.1) Il codice sorgente di Zigzag_fx è allegato. La differenza da un semplice zigzag è che questo mostra quando la leva è apparsa. Sembra così:
Il principio qui è semplice. Non appena un punto appare nell'altra direzione, lo consideriamo un'inversione. Ora dovremmo fare un campionamento statistico nel passato per sapere fino a che punto il prezzo andrà. Qui si possono "aggiungere" diverse reti neurali
1.2) Wavelets. Attualmente sto testando un indicatore (le wavelets sono calcolate in Matlabe e viene previsto l'ulteriore sviluppo del prezzo). È stata presa una wavelet Dobeshi del 10° ordine. Sembra bello, ma ci vuole troppo tempo per analizzarlo (circa 40 secondi per una barra). Lo sto ancora testando e non posso dire che sia utile. Sembra così:
Le previsioni sono punti per diversi valori della finestra storica.
2) L'unico modo per vagliare le singole candele di "inversione" è PriceAction, incluso pATterns da VSA, ma lì (nel VSA) è troppo soggettivo - ma anche parzialmente risolvibile.
Saluti, RomFil
Il punto si è prosciugato.
Credo che nessuno sia più interessato.
Se c'è un punto. Andiamo avanti.
Il passato determina il futuro - questa è la risposta a tutte le vostre domande.
Il presente, il passato e il futuro sono legati da una correlazione:
P+H+B=1
Il membro principale è "Presente" (H), perché "Passato" (P) si ottiene integrando H, e "Futuro" (B) si ottiene dalla relazione di cui sopra:
B=1-(H+P).
Di conseguenza, tutto è determinato dal presente e l'intera strategia di trading dipende dalla sua corretta valutazione; altrimenti, il passato non aiuta affatto. Questo è il modo in cui avvengono tutti i processi naturali e antropogenici e i processi di mercato non fanno eccezione. Queste correlazioni sono impeccabili sia dal punto di vista logico che matematico. Il fatto che il mercato non è riuscito a uccidere il robot che lavora su un conto reale per più di 6 anni sulla base dei rapporti di cui sopra, solo la sua redditività si è rivelata essere 2 volte inferiore al massimo drawdown, è la prova di queste regolarità nel ramo "Looking for patterns".
Buona sera, Yusuf.
Corretto: presente, passato e futuro sono legati dal rapporto P+H+B=1.
Ci sono piccole sfumature.
Non abbiamo informazioni sul futuro, vediamo poche informazioni sul presente, e tutte le informazioni di base si trovano nella storia.
Perché non usiamo questo magazzino di informazioni?
Come usarlo è un'altra questione. Ma tutte le informazioni importanti si trovano nella storia e il suo peso prevarrà su H+B.
La formula è buona, ma bisogna correggerla. N=0,6, N=0,3, B=0,1.
Non pensa che il passato sia ricostruito dai mattoni del presente? Se si scava ancora più a fondo, la storia (H) dovrebbe essere separata dal passato in questo modo: H+H = I. Tutto il modello è nascosto nel presente, e il presente stesso dipende da 3 parametri. Se troviamo questi 3 parametri, e io ho delle formule per determinarli, troveremo tutto il modello, compreso il futuro.Presto aprirò una sezione speciale su questo argomento e ve la mostrerò.Studieremo come si comportano questi 3 parametri. Questi schemi descrivono persino la disposizione delle distanze interatomiche nei minerali fin dalla creazione dell'universo e non c'è modo che io non riveli gli schemi di mercato. Prendiamo un pezzo qualsiasi del mercato e mettiamolo a nudo. Un po' di liberazione dai miei doveri accademici all'università e cominciamo. Definiamo la sua maestà "TEMPO" e il suo ruolo nel processo di trading e molte altre e interessanti cose ci aspettano.
Discuterò sia la formula che l'approccio al tempo. Passato e presente non è sempre storia. e il tempo è una dimensione imperfetta in relazione al qui e al là.
La barra zero dell'alto TF può essere mediata sul basso
Cioè calcolarlo per la TF junior.
Per esempio, abbiamo una barra zero su H1.
Appendiamo la MA con un periodo di 60 su M1 e copiamo il risultato dell'indicatore dalla barra zero di M1 a H1.
Oppure, come hai appena detto, lisciarlo al centro commerciale e fare la stessa cosa dopo
PS!Tranne che il titolo del thread riguarda un'idea, e tu hai un problema senza alcuna idea di come risolverlo