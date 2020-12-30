L'idea mi ha perseguitato per molto tempo. - pagina 10
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Mi piacerebbe molto vedere e leggere il modello di conferma.
//Anche se si tratta di un graal, statisticamente solo l'1% dei commercianti userà le informazioni ottenute, poiché internet è inondato di "graal" e per questo la gente ha un sovraccarico di informazioni)
Mi piacerebbe molto vedere e leggere il modello di conferma.
//Anche se è un graal, statisticamente solo l'1% dei commercianti userà l'informazione ottenuta, dato che internet è inondato di "graal" e per questo la gente ha un sovraccarico di informazioni)
Mi dispiace. Non sto realizzando tutti i miei desideri da qualche tempo. Ho la mia opinione sui mestieri e tutti sono molto interessanti.
Ognuno ha il suo punto di vista sul trading. Tutti creano un comodo toolkitper se stessi. Alcuni per imbrogliare altri).
P.S.
Non hanno alcuna idea di come fare soldi sul mercato e non si può fare trading con profitto, ma allo stesso tempo si possono trovare decine di indicatori e consulenti esperti sul loro mercato. Li vedo tutti i giorni.
Chi sarà imbrogliato? Io o un compratore di Graal?
L'euro ha iniziato a vendere da 1,17 sulla base di una sorta di ipercomprato
Questo è ciò che l'indicatore di ipercomprato o ipervenduto ha mostrato ... c'erano già tre frecce verdi...
Vitaly Muzichenko:
Qualcuno con qualche metro avrà un brutto sogno, incasserà qualche azione tesla e farà scendere il prezzo senza mai disegnare una fantomatica quarta onda.
---------------------------------
C'è un'onda attuale con una logica di comportamento abbastanza comprensibile, confermata dal modello.
Volevo spiegarlo a tutti prima, ma dopo l'atteggiamento becero nei miei confronti ho cambiato idea.
Ho la stessa cosa. Ce l'ho anch'io.Elliott Waves e Adverse Tactics è una cosa buona e necessaria, è qualcosa come un primer all'inizio, non puoi farne a meno. Ma con lettere sbagliate :))) L'essenza dell'idea è corretta in teoria - i modelli sono un po' sbagliati. La pratica di applicare le idee sul grafico, per marcare l'estrazione di pasta d'oro dal mercato - è da sfigati :)))
Ho la stessa cosa. Elliott Waves and Adverse Tactics è una cosa buona e necessaria, è una specie di primer all'inizio, non puoi farne a meno. L'essenza dell'idea è corretta in teoria - i modelli sono un po' sballati. La pratica di applicare le idee sul grafico, per marcare l'estrazione di pasta d'oro dal mercato - zoppo :)))
Prima non davo molta importanza ai modelli. Non so cosa si inventino. Guardavo i candelieri. Guardavo i candelieri. Quando ho creato i miei, non potevo andare da nessuna parte senza di essi, sarei diventato come un cieco).
Funzioni del PSNMi dispiace per la scarsa qualità e la presentazione inetta dell'immagine.
Funzioni del PSNMi dispiace per la scarsa qualità e la presentazione inetta dell'immagine.
Non bisogna rompere la schiena al mercato, bisogna sottomettersi completamente ad esso. Per quanto si dia da mangiare al lupo, l'elefante è ancora più grasso (c) Neo
C'è un'organizzazione strana e a volte piuttosto pericolosa: gli scientologist. Non raccomanderei a nessuno dei suoi rappresentanti, perché sono ragazzi molto insistenti e sconsiderati. Ma sarebbe molto utile leggere qualcosa. Hanno un sacco di tecniche e allenamenti interessanti, che sono estremamente efficaci per raggiungere rapidamente il risultato desiderato. Per esempio, un normale soggiorno, un letto, una sedia, un tavolo, una TV, ecc. Nella stanza c'è un "allievo" e un "formatore". Non è un comando, solo una richiesta, tutto è calmo e amichevole. Alzarsi, prendere una sedia, sdraiarsi sul letto, andare a prendere un bicchiere di succo, accendere e spegnere la TV, cambiare canale, andare alla finestra - cose apparentemente semplici, ma dopo un po' l'apprendista si innervosisce inevitabilmente, prima o poi - ma comincia a impazzire letteralmente in risposta a un'altra semplice richiesta. Non appena l'allievo comincia ad innervosirsi, l'allenamento si ferma. Il giorno dopo, al mattino, tutto ricomincia da capo. E così via, giorno dopo giorno. Fino a quando l'alunno non sarà in grado di rispondere e soddisfare le richieste in modo completamente calmo per tutto il giorno.
Come risultato, l'allievo acquisisce autorità nella sua voce e nel suo sguardo, la sua calma richiesta-comando non può essere disobbedita. Perché le persone reagiscono il più delle volte a segnali non verbali. Questo è a livello degli istinti, responsabili della sopravvivenza nel corso dell'evoluzione, quindi funziona molto più velocemente. E poi entrano con la mente nel significato della richiesta. Quando i piedi hanno già corso a lungo per realizzarlo :)))). Il potere è possibile attraverso la subordinazione. Il potere assoluto si ottiene attraverso la sottomissione assoluta. Tutto si ottiene attraverso il suo contrario. L'acqua macina la pietra (c)
Non bisogna rompere la schiena al mercato, bisogna sottomettersi completamente ad esso. Per quanto si dia da mangiare al lupo, l'elefante è ancora più grasso (c) Neo
C'è un'organizzazione strana e a volte piuttosto pericolosa: gli scientologist. Non consiglierei a nessuno dei suoi rappresentanti, perché sono ragazzi molto invadenti e insistenti. Ma sarebbe molto utile leggere qualcosa. Hanno un sacco di tecniche e allenamenti interessanti, che sono estremamente efficaci per raggiungere rapidamente il risultato desiderato. Per esempio, un normale soggiorno, un letto, una sedia, un tavolo, una TV, ecc. Nella stanza c'è un "allievo" e un "formatore". Non è un comando, solo una richiesta, tutto è calmo e amichevole. Alzarsi, prendere una sedia, sdraiarsi sul letto, andare a prendere un bicchiere di succo, accendere e spegnere la TV, cambiare canale, andare alla finestra - cose apparentemente semplici, ma dopo un po' l'apprendista si innervosisce inevitabilmente, prima o poi - ma comincia a impazzire letteralmente in risposta a un'altra semplice richiesta. Non appena l'allievo comincia ad innervosirsi, l'allenamento si ferma. Il giorno dopo, al mattino, tutto ricomincia da capo. E così via, giorno dopo giorno. Fino a quando l'allievo non è in grado di rispondere e soddisfare le richieste per tutta la giornata in modo completamente tranquillo dalla mattina alla sera.
Come risultato, l'allievo acquisisce autorità nella sua voce e nel suo sguardo, le sue richieste-comandi calmi non possono essere disobbediti. Perché le persone reagiscono il più delle volte a segnali non verbali. Questo è a livello degli istinti, responsabili della sopravvivenza nel corso dell'evoluzione, quindi funziona molto più velocemente. E poi entrano con la mente nel significato della richiesta. Quando i piedi hanno già corso a lungo per realizzarlo :)))). Il potere è possibile attraverso la subordinazione. Il potere assoluto si ottiene attraverso la sottomissione assoluta. Tutto si ottiene attraverso il suo contrario. L'acqua taglia le pietre (c)
Ho letto di loro prima e ho sentito parlare di questa tecnica, ma non ho capito allora come può essere "applicata". L'idea è interessante. Grazie.