L'idea mi ha perseguitato per molto tempo.
L'idea mi ha tormentato per molto tempo. Come creare a 0 bar la soluzione più attuale. Cioè escludere i sobbalzi il più possibile quando si attraversano i confini di qualsiasi livello, tendenza, MA.
Tutti sanno che sulla barra 0 può succedere di tutto. Ma!!!
Ma c'è una cosa: "alta probabilità".
Che ha opzioni interessanti.
Anche escludere il 20%.
Non è un'idea, è un problema che non ha soluzione. Il prezzo si è sempre contorto, si sta ancora contorcendo e continuerà a contorcersi. Solo che non si agita nei giorni non lavorativi).
Smussarlo con un filtro, anche se probabilmente non è quello che intendi...
Non lo so, non lavoro in una fabbrica, forse lo sanno...
Non è un'idea, è un problema senza soluzione. Il prezzo ha sempre vacillato, sta ancora vacillando e continuerà a vacillare. Solo che non si contrae nei giorni non lavorativi).
È chiaro che si contrae, ma ha una direzione. Può contorcersi, ma la sua direzione lo stabilizzerà sempre. Non sono stato chiaro? Puoi rileggerlo. È complicato, naturalmente. Ma ci sono molte soluzioni reali. Ci concentreremo su di esso. Ci sono molte varianti. È rilevante per tutti. Non è uno scherzo).
Abbiamo bisogno di 0 bar. È da lì che si parte. Sì, i filtri aiuteranno. Abbiamo bisogno di filtri che siano stabili. Ne hai?
Avete provato questo? Lo sto usando da molto tempo, senza lamentele finora.
double SP1(int i) { double res = 0.363644232288*B1[i]+0.319961361319*B1[i+1]+0.2429021537279*B1[i+2]+0.1499479402208*B1[i+3]+0.0606476023757*B1[i+4] -0.00876136797274*B1[i+5]-0.0492967601969*B1[i+6]-0.0606402244647*B1[i+7]-0.0496978153976*B1[i+8]-0.02724932305397*B1[i+9]-0.00400372352396*B1[i+10] +0.01244416185618*B1[i+11]+0.01927941647120*B1[i+12]+0.01821767237980*B1[i+13]+0.01598780862402*B1[i+14]-0.00338313465225*B1[i+15]; return(res);}
Puoi anche dividere la barra del minuto zero in barre più piccole - 5-10 secondi ciascuna - e ballare da lì
Il passato determina il futuro - questa è la risposta a tutte le tue domande.
Interessante, sì.
Da cosa proviene la sequenza? E quello iniziale da dove?
0.363644232288, 0.319961361319, 0.2429021537279 и т.д.
No, il rantolo è inevitabile qui. Ma meno spesso.
Cerchiamo di trovare i migliori.
