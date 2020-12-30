L'idea mi ha perseguitato per molto tempo. - pagina 4

Il prezzo si muove nella direzione in cui c'è più denaro. Se è giù, è giù; se è su, è su. O forse è il contrario.
 
Si può prendere una decisione alla chiusura della prima barra, ma questo non è serio per me. Se è una grande candela, potrebbe essere l'inizio di un'inversione piuttosto che un movimento in avanti. Non accettabile per il trading a breve termine. Passare al trading a breve termine. Ci sono molte sfumature che voglio risolvere.
 
Uladzimir Izerski:

Questa opzione dovrebbe funzionare. Ma non mi sono mai occupato di zecche, non ne vedevo il senso, come accumularle in 4k, come usarle, non lo so.

La variante di Evgeny Belyaev è molto più semplice, e non è chiaro quale sia migliore.

Nei vostri primi post avete impostato il compito come segue? Per escludere gli spasmi. Poi ha spiegato che queste contrazioni hanno una direzione prevalente e se la si calcola, si possono parzialmente trascurare le contrazioni. Beh, senza una storia di contrazioni in mano, non possiamo vedere la direzione del flusso principale. Quindi facciamo così: arriva un segno di spunta - lo mettiamo nell'array. Arriva un'altra zecca - di nuovo va nell'array. Come risultato, otterremo una gamma di valori. Diciamo che ci sono 10 prezzi (10 tick) in 10 celle. Sommiamoli tutti e dividiamo per 10 - otteniamo la media aritmetica. Questo è il valore del MA - funziona (semplicemente) così. Facendo lo stesso calcolo su ogni tick, otterremo una curva, che chiameremo media mobile. Apri il grafico H1 e inserisci la media mobile con periodo 24. Mostrerà la direzione media del prezzo nell'ultimo giorno (le ultime 24 ore). In altre parole, mostrerà dove il flusso di prezzo medio giornaliero è diretto ora. Aprite ora M 15 e aumentate il periodo medio a 96 - otterrete la stessa media mobile del grafico precedente. È solo che abbiamo 96 quindici minuti in un giorno. Ci mostrerà la stessa direzione del prezzo medio giornaliero, ma ora su un timeframe più piccolo, 15 minuti. Se gettiamo un indicatore scorrevole con periodo = 60 su М1, vedremo dove il prezzo si è mosso (in media) durante l'ultima ora. Ma non possiamo vedere le tendenze all'interno di candele di un minuto - non c'è un timeframe inferiore a 1 minuto nel terminale. Ma possiamo accumulare tick e fare la media con le medie mobili. Come risultato, otterremo una curva che mostra le tendenze all'interno di una candela al minuto. Tutto quello che dobbiamo sapere qui è quale periodo impostare e perché esattamente. Il fatto è che questo approccio ci darà una curva che mostra la direzione del movimento del prezzo senza riferimento al timeframe! Pensateci!
 
Vitaly Murlenko:
Grazie per una spiegazione così dettagliata. Cercherò di capire tutto. Sono interessato a questo approccio.

 
Uladzimir Izerski:

Grazie per una spiegazione così dettagliata. Cercherò di capire tutto. Sono interessato a questo approccio.

Se sono interessato, come si dice qui - come fare tutte le medie e altre cose ticks in pochi minuti :-) - posso inviare modelli ed esempi di indicatori in LK, non per rovinare - io stesso continuo a fare qualcosa del genere ora... Ci sono link a codebase e articoli per lo più su questo argomento... Stavo facendo una selezione per me stesso prima, quando stavo preparando...

Roman Shiredchenko:

Se sei interessato, come scrivono qui - come fare tutte le medie e altre cose a zecche in pochi minuti :-) - posso mandarti modelli e modelli per scrivere indicatori in LK, per non rovinare qui - io stesso sto ancora facendo qualcosa di simile... Ci sono link a codebase e articoli principalmente su questo argomento... ho fatto una selezione per me stesso quando mi stavo preparando...

Scrivimi una riga. Entrerò nei dettagli. E se qualcosa è pronto, ancora meglio)).

Oleg Papkov:

Low[0] e High[0] cambiano solo in una direzione. Non rimbalzano avanti e indietro. Potete aggiungerli in qualche altro modo. Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, o almeno iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).

Ecco come faccio io. Ma penso che ci siano varianti più interessanti.

sPrise=MathAbs(Open[0]+Close[0]+High[0]+Low[0])*0.25;

// Так можно снизить количество дерганий. 
 sPrise=NormalizeDouble(sPrise,_Digits-1);
Aleksey Ivanov:

L'idea mi ha perseguitato per molto tempo.

Per molto tempo. Rimango anche sveglio di notte. Penso))))

 
Uladzimir Izerski:

L'ho fatto fare in questo modo. Ma penso che ci siano opzioni più interessanti.

sPrise=MathAbs(Open[0]+Close[0]+High[0]+Low[0])*0.25;

Quindi è PRICE_WEIGHTED.

Perché solo MathAbs qui?

 
Grigori.S.B:

Quindi è PRICE_WEIGHTED.

Perché abbiamo bisogno di MathAbs qui?

Sì, ho esagerato con MathAbs, mi sembrava che con una candela ribassista potesse essere un numero negativo. Succede, ho sbagliato)). O forse ho iniziato con il corpo e poi ho aggiunto l'alto-basso e non l'ho rimosso, non ricordo.

