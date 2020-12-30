L'idea mi ha perseguitato per molto tempo. - pagina 4
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questa opzione dovrebbe funzionare. Ma non mi sono mai occupato di zecche, non ne vedevo il senso, come accumularle in 4k, come usarle, non lo so.
La variante di Evgeny Belyaev è molto più semplice, e non è chiaro quale sia migliore.
Nei suoi primi post, cosa si è prefisso di fare? Per eliminare gli spasmi. Poi ha spiegato che queste contrazioni hanno una direzione prevalente e se viene calcolata, le contrazioni possono essere parzialmente trascurate. È corretto? Bene, se non abbiamo in mano la storia del twitch, non possiamo vedere la direzione del flusso principale. Quindi facciamo così: arriva un tick - lo mettiamo nell'array. Arriva un'altra zecca - di nuovo va nell'array. Come risultato, otterremo una gamma di valori. Diciamo che ci sono 10 prezzi (10 tick) in 10 celle. Sommiamoli tutti e dividiamo per 10 - otteniamo la media aritmetica. Questo è il valore del MA - funziona (semplicemente) così. Eseguendo lo stesso calcolo su ogni tick, otteniamo una curva che chiamiamo media mobile. Aprite il grafico H1 e inserite una media mobile con periodo 24. Mostrerà la direzione media del prezzo nell'ultimo giorno (le ultime 24 ore). In altre parole, mostrerà dove il flusso di prezzo medio giornaliero è diretto ora. Aprite ora M 15 e aumentate il periodo medio a 96 - otterrete la stessa media mobile del grafico precedente. È solo che abbiamo 96 quindici minuti in un giorno di tempo. Ci mostrerà la stessa direzione del prezzo medio giornaliero, ma ora su un timeframe più piccolo, 15 minuti. Se gettiamo un indicatore scorrevole con periodo = 60 su М1, vedremo dove il prezzo si è mosso (in media) durante l'ultima ora. Ma non possiamo vedere le tendenze all'interno di candele di un minuto - non c'è un timeframe inferiore a 1 minuto nel terminale. Ma possiamo accumulare tick e fare la media con le medie mobili. Come risultato, otterremo una curva che mostra le tendenze all'interno di una candela al minuto. Tutto quello che dobbiamo sapere qui è quale periodo impostare e perché esattamente. Il fatto è che questo approccio ci darà una curva che mostra la direzione del movimento del prezzo senza riferimento al timeframe! Pensateci!
Grazie per una spiegazione così dettagliata. Cercherò di capire tutto. Sono interessato a questo approccio.
Grazie per una spiegazione così dettagliata. Cercherò di capire tutto. Sono interessato a questo approccio.
Se sono interessato, come si dice qui - come fare tutte le medie e altre cose ticks in pochi minuti :-) - posso inviare modelli ed esempi di indicatori in LK, non per rovinare - io stesso continuo a fare qualcosa del genere ora... Ci sono link a codebase e articoli per lo più su questo argomento... Stavo facendo una selezione per me stesso prima, quando stavo preparando...
L'idea mi ha tormentato per molto tempo. Come creare a 0 bar la soluzione più attuale. Cioè escludere i sobbalzi il più possibile quando si attraversano i confini di qualsiasi livello, tendenza, MA.
Tutti sanno che sulla barra 0 può succedere di tutto. Ma!!!
Ma c'è una cosa: "alta probabilità".
Che ha opzioni interessanti.
Anche escludere il 20%.
Low[0] e High[0] cambiano solo in una direzione. Non saltano avanti e indietro. C'è un modo per inserirli. Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, o almeno iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).
L'idea mi ha perseguitato per molto tempo
Se sei interessato, come scrivono qui - come fare tutte le medie e altre cose a zecche in pochi minuti :-) - posso mandarti modelli e modelli per scrivere indicatori in LK, per non rovinare qui - io stesso sto ancora facendo qualcosa di simile... Ci sono link a codebase e articoli principalmente su questo argomento... ho fatto una selezione per me stesso quando mi stavo preparando...
Scrivimi una riga. Entrerò nei dettagli. E se qualcosa è pronto, ancora meglio)).
Low[0] e High[0] cambiano solo in una direzione. Non rimbalzano avanti e indietro. Potete aggiungerli in qualche altro modo. Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, o almeno iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).
Ecco come faccio io. Ma penso che ci siano varianti più interessanti.
L'idea mi ha perseguitato per molto tempo.
Per molto tempo. Rimango anche sveglio di notte. Penso))))
L'ho fatto fare in questo modo. Ma penso che ci siano opzioni più interessanti.
Quindi è PRICE_WEIGHTED.
Perché solo MathAbs qui?
Quindi è PRICE_WEIGHTED.
Perché abbiamo bisogno di MathAbs qui?
Sì, ho esagerato con MathAbs, mi sembrava che con una candela ribassista potesse essere un numero negativo. Succede, ho sbagliato)). O forse ho iniziato con il corpo e poi ho aggiunto l'alto-basso e non l'ho rimosso, non ricordo.