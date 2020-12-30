L'idea mi ha perseguitato per molto tempo. - pagina 11
Non bisogna rompere la schiena al mercato, bisogna sottomettersi completamente ad esso. Per quanto si dia da mangiare al lupo, l'elefante è ancora più grasso (c) Neo
C'è un'organizzazione strana e a volte piuttosto pericolosa: gli scientologist. Non raccomanderei a nessuno dei suoi rappresentanti, perché sono ragazzi molto insistenti e sconsiderati. Ma sarebbe molto utile leggere qualcosa. Hanno un sacco di tecniche e allenamenti interessanti, che sono estremamente efficaci per raggiungere rapidamente il risultato desiderato. Per esempio, un normale soggiorno, un letto, una sedia, un tavolo, una TV, ecc. Nella stanza, c'è un "allievo" e un "formatore". Non è un comando, solo una richiesta, tutto è calmo e amichevole. Alzarsi, prendere una sedia, sdraiarsi sul letto, andare a prendere un bicchiere di succo, accendere e spegnere la TV, cambiare canale, andare alla finestra - cose apparentemente semplici, ma dopo un po' l'apprendista si innervosisce inevitabilmente, prima o poi - ma comincia a impazzire letteralmente in risposta a un'altra semplice richiesta. Non appena l'allievo comincia ad innervosirsi, l'allenamento si ferma. Il giorno dopo, al mattino, tutto ricomincia da capo. E così via, giorno dopo giorno. Fino a quando l'alunno non sarà in grado di rispondere e soddisfare le richieste in modo completamente calmo per tutto il giorno.
Di conseguenza, l'allievo acquisisce autorità nella sua voce e nel suo sguardo, la sua calma richiesta-comando non può essere disobbedita. Perché le persone reagiscono il più delle volte a segnali non verbali. Questo è a livello degli istinti, responsabili della sopravvivenza nel corso dell'evoluzione, quindi funziona molto più velocemente. E poi entrano con la mente nel significato della richiesta. Quando i piedi hanno già corso a lungo per realizzarlo :)))). Il potere è possibile attraverso la subordinazione. Il potere assoluto si ottiene attraverso la sottomissione assoluta. Tutto si ottiene attraverso il suo contrario. L'acqua taglia le pietre (c)
Se funzionasse così, allora le persone in autorità con la parola indiscutibile diventerebbero improvvisamente le persone più sottomesse, idealmente anche schiavi, ma non ci sono molti esempi di questo. Istinti, segnali non verbali, sì. Vedo un inserviente o un caricatore e sono tentato di inchinarmi in segno di sottomissione, faccio fatica a contenermi, anche il mio collo si irrigidisce. È così? La qualità che si applica si sviluppa e si intensifica sempre. Obbedendo il più possibile, si può solo imparare ad obbedire ancora meglio, e si perde del tutto la propria volontà e si guadagna l'impotenza appresa.
C'è questa strana e in alcuni luoghi abbastanza pericolosa organizzazione
Essenza, PNL da combattimento.
È così?
No, non lo è. Prima devi capire che devi imparare ad obbedire a te stesso.
Saluti a tutti coloro che non sono indifferenti a questo thread.
Ho avuto l'esperienza di trattare con tali settari.
Una volta era possibile per tutti i tipi di settari distruggere la società del paese.
Tutti i tipi di settari sono venuti a casa mia.
Mi parlavano e mi convincevano di qualcosa. Ho ascoltato attentamente, ho fatto domande e sono sempre stato d'accordo). Mi piaceva prendere in giro. Lo faccio ancora.
Si è arrivati al punto che un giorno hanno cominciato ad offrirmi il posto di decimo ufficiale e cosa hanno per una buona posizione.
Le loro convinzioni erano dirette e profondamente ponderate. Ma non per Vovka). E la gente morde ciò che non le viene offerto.
No, non lo è. Per cominciare, devi capire che devi imparare ad obbedire a te stesso.
Nella società, la personalità è distrutta e sottomessa alla folla. È provato dall'osservazione scientifica.
La personalità è difficile da far crescere nella società e in isolamento dalla società. La natura permetterà alcuni, ma non tutti.
Funziona. Ma voi non avete capito niente e avete capovolto tutto. Non hai afferrato affatto l'essenza della formazione. L'inserviente di quella stanza cercherà di colpire l'allenatore con una sedia in circa trenta minuti. Probabilmente anche prima. E le strade sono gessose, sì. Qualunque sia lo stato interiore, lo sono anche i segni.
Dovremmo dire al nostro amico vietnamita Ni Ki Tiny che Annushka ha già comprato olio di girasole e che sta arrivando un tram...
...e non solo l'ha comprato, ma l'ha anche versato.