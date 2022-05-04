Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 267
non è spaventoso, è sciocco metterlo sulla base di una ricerca pubblica. Ma è un buon aiuto per prendere decisioni. E il lavoro nella giusta direzione.
Beh no - la ricerca può anche essere pubblica - e non sarà spaventosa o stupida. Ci sono quelli.
Non in borsa. E dove c'è il denaro, non c'è né può esserci. È più (se ci sono i soldi) a livello di PR, pubblicità, altruismo. Formazione gratuita utile all'80 per cento gratuita, e per il 20 per cento che non la mostra pagata)
Normale lavoro comprensibile con risultati comprensibili. Forse non per tutti, ma questo non nega l'utilità.
Roman Shiredchenko:
Sì, Georgy - espresso male - non su LIGA, ma sui robot LIGA "ottimale" - soldi seri da scommettere, IMHO - paura...
Naturalmente è poco saggio e stupido. Abbiamo bisogno di comprensione e di fattori aggiuntivi, segnali, i vostri! Senza questo, il rischio non è saggio).
Che cosa capisce esattamente della lega?
da un lato le cose ovvie:
1. per qualsiasi durata c'è un TS tipico che dà profitti entro i rischi
2. (inversamente) La pesca a strascico è più redditizia di una pesca a strascico.stop :-)
e non ovvio:
- sapere quale TS ora conduce è utile (come ogni conoscenza)
- per ogni strumento il TS ha la sua singola serie di parametri con cui è redditizio. Quando TS inizia ad "andare male" dovrebbe essere temporaneamente disabilitato, invece di essere isterici sull'ottimizzazione
Esattamente.
L'ho detto più di una volta - la lega TC è solo un indicatore. Quali sistemi lavorano su quale simbolo. Il fatto che non sto prosciugando il mio conto principale - dimostra già che c'è un "margine" nella Lega.
Ecco, sto per iniziare a rivedere gli EA per "troppo SL". Sono persino incline a pensare che SL dovrebbe essere limitato a due intervalli di giorni. Tutti gli EA in cui lo SL è più alto saranno riottimizzati tenendo presente questo limite.
- Per ogni strumento, il TS ha il suo set unico di parametri con cui è redditizio. Quando uno strumento inizia a "fallire" dovrebbe semplicemente essere spento temporaneamente, non picchiato istericamente con l'ottimizzazione
Esattamente. E non lo spengo, lo rimuovo del tutto. Ho sempre un sacco di sistemi che funzionano altrettanto bene.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi: