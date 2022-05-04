Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 267

Valeriy Yastremskiy:

non è spaventoso, è sciocco metterlo sulla base di una ricerca pubblica. Ma è un buon aiuto per prendere decisioni. E il lavoro nella giusta direzione.

Beh, no - la ricerca può essere pubblica - e non sarà spaventosa o stupida. Ce ne sono alcuni.
 
Non in borsa. E dove c'è il denaro, non c'è né può esserci. È più (se ci sono i soldi) a livello di PR, pubblicità, altruismo. Formazione gratuita utile all'80 per cento gratuita, e per il 20 per cento che non la mostra pagata)

 
Normale lavoro comprensibile con risultati comprensibili. Forse non per tutti, ma questo non ne invalida l'utilità.
 
Ora ho espresso la mia opinione in questo post.
Sì, Georgy - espresso male - non su LIGA, ma sui robot LIGA "ottimale" - soldi seri da scommettere, IMHO - paura...


Naturalmente è poco saggio e stupido. Abbiamo bisogno di comprensione e di fattori aggiuntivi, segnali, i vostri! Senza questo, il rischio non è saggio).

Cosa ti è chiaro esattamente della lega?
 
da un lato le cose ovvie:

1. per qualsiasi durata c'è un TS tipico che dà profitti entro i rischi

2. (inversamente) La pesca a strascico è più redditizia di una pesca a strascico.stop :-)

e non ovvio:

- sapere quale TS ora conduce è utile (come ogni conoscenza)

- per ogni strumento il TS ha la sua singola serie di parametri con cui è redditizio. Quando TS inizia ad "andare male" dovrebbe essere temporaneamente disabilitato, invece di essere isterici sull'ottimizzazione

 
Esattamente.

L'ho detto più di una volta - la lega TC è solo un indicatore. Quali sistemi lavorano su quale simbolo. Il fatto che non sto prosciugando il mio conto principale - dimostra già che c'è un "margine" nella Lega.

Ecco, sto per iniziare a rivedere gli EA per "troppo SL". Sono persino incline a pensare che SL dovrebbe essere limitato a due intervalli di giorni. Tutti gli EA in cui lo SL è più alto saranno riottimizzati tenendo presente questo limite.

 
Maxim Kuznetsov:

- Per ogni strumento, il TS ha il suo set unico di parametri con cui è redditizio. Quando uno strumento inizia a "fallire" dovrebbe semplicemente essere spento temporaneamente, non picchiato istericamente con l'ottimizzazione

Esattamente. E non lo spengo, lo rimuovo del tutto. Ho sempre un sacco di sistemi che funzionano altrettanto bene.

 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 per la qualità del commercio:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:

Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

