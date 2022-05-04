Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 202
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Qui dovrebbe funzionare.
Ecco, dovrebbe funzionare.
Ora è tutto a posto. Grazie.
642750 ha Max DD=6962 punti nelle impostazioni. Coda massima SL=1
Ma durante il trading, lo SL è stato impostato a 3914 pips. perché?
642750 ha Max DD=6962 punti nelle impostazioni. Coda massima SL=1
Ma durante il trading, lo SL è stato impostato a 3914 pips. perché?
Perché il max drawdown e il max SL consentito sono cose diverse.
Non posso dire al momento se SL è ammissibile per questo sistema perché il codice non è ancora disponibile. Molto probabilmente non è ammissibile. E così, la storia ha registrato un pullback o "TP negativo" a circa 3900 pip
E il drawdown massimo e la coda di SL mostrano che c'è stato un caso in cui il "TP negativo" è accaduto al livello di 3900 punti (era la prima perdita nella coda) e poi, nel commercio successivo - c'era un TP positivo, ma allo stesso tempo durante questo commercio c'è stato un rollback a 3062 punti.
Quindi, il massimo drawdown di questi due trade è stato di 6962 punti. Ma lo SL protettivo è stato fissato a 3914 punti.
Inoltre, il livello dello SL cambierà con il cambiamento dell'ATR giornaliero(25)
Perché il drawdown massimo e lo SL massimo consentito sono cose diverse.
In questo momento non posso dire se SL è accettabile per questo sistema, il codice non è ancora disponibile. Molto probabilmente non è permesso. E così, la storia ha registrato un pullback o "TP negativo" a circa 3900 pip
E il massimo drawdown e la coda SL mostrano che c'è stato un caso in cui il "TP negativo" era al livello di 3900 punti (era la prima perdita nella coda) e poi, nel commercio successivo - c'era un TP positivo, ma allo stesso tempo durante questo commercio c'era un rollback a 3062 punti.
Quindi, il massimo drawdown di questi due trade è stato di 6962 punti. Ma lo SL protettivo è stato fissato a 3914 punti.
Inoltre, il livello dello SL cambierà con il cambiamento dell'ATR giornaliero(25)
Sono confuso. :(((
Pensavo che i sistemi RTS non avessero SL nel senso usuale, ma solo uno SL protettivo ed è quello che è scritto come Max DD.
Il 642750 è l'EMAFlatRTS?
Se sì, allora nei parametri di input di EMAFlatRTS.ex5 c'è solo un SL - protettivo (dlProtectSLvsDART).
Si scopre che EALeague_Free ha il massimo DD implementato come un "virtuale" Stop?
Sono confuso. :(((
Ho pensato che i sistemi RTS non hanno SL nel senso usuale, ma solo uno SL protettivo ed è quello che si scrive Max DD.
Il 642750 è l'EMAFlatRTS?
Se sì, allora nei parametri di input di EMAFlatRTS.ex5 c'è solo un SL - protettivo (dlProtectSLvsDART).
Si scopre che EALeague_Free ha un DD massimo implementato come un "virtuale" Stop?
Questo è corretto. In un sistema "pulito", non c'è alcun SL.
Dopo aver impostato tutti i parametri, viene effettuata una ricerca completa dello SL di protezione. Se troviamo un tale valore dello SL che aumenta la qualità del commercio, è considerato accettabile, e il suo knock-out durante l'operazione è considerato una perdita comune (insieme al TP non redditizio). Se l'impostazione di qualsiasi SL non aumenta la qualità del commercio, il minimo SL è impostato, che non sarà influenzato dalla storia e il suo knock-out durante il funzionamento porta ad un commercio stop.
Poi eseguiamo la storia e determiniamo il drawdown massimo e la coda di perdita (per questo sistema, sono TP perdenti e SL consentiti) usando metodi standard.
Proprio così. In un sistema "pulito", non c'è alcun SL.
Dopo aver impostato tutti i parametri, viene effettuata una ricerca completa dello SL di protezione. Se troviamo un tale valore dello SL, che aumenta la qualità del commercio, questo SL è considerato accettabile, e il suo abbattimento durante il funzionamento è considerato una perdita comune (insieme al TP non redditizio). Se l'impostazione di qualsiasi SL non aumenta la qualità del commercio, il minimo SL è impostato, che non sarà influenzato dalla storia e il suo knock-out durante il funzionamento porta ad un commercio stop.
Poi eseguiamo la storia, e determiniamo il massimo drawdown e la coda di perdita (per questo sistema, sono TP in perdita e SL consentito) usando metodi standard.
Forse avete il sistema più semplice da inserire, ma non il più semplice da mantenere.
Potete avere i sistemi più semplici per l'input... ma non i più semplici per il follow-up.
L'ingresso è dal soffitto, e se non lo fai bene, inizi a ballare con il tamburello, si chiama :D
L'ingresso è dal soffitto, e se non lo fai bene, inizia la danza del tamburello, si chiama. :D
E tu?