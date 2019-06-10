"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 40
Queste sono funzioni per i coefficienti dell'angolo di attacco sigmoidale:
SZZ Vi spiego per cosa è stato scritto:
compito: abbiamo bisogno di regolare l'angolo di attacco del sigmoide dalle uscite dei neuroni stessi, uscite entro [0;1] o [-1;1].
Consideriamo la variante con [0;1]. Nel tratto da 0 a 0,5 dobbiamo diminuire l'angolo di attacco, che porta a una diminuzione della temperatura di uscita, nel tratto da 0,5 a 1, al contrario, l'angolo dovrebbe aumentare, ma la cosa principale è la scorrevolezza e senza transizioni.
Avete bisogno di un'iperbole con un'inflessione in un dato punto medio. Potete usare una sola uscita per controllare l'angolo d'attacco, o gestire diverse uscite come media aritmetica, altrimenti vi bloccherete nella direzione dell'angolo d'attacco emettendo la funzione di soglia.
HZZ Se vengono utilizzati gli ingressi dati, allora line0() e line1() non sono necessari, ma poi ytrans1() ha bisogno di spostarsi nell'intervallo di ingresso [0;1].
A proposito.
Abbiamo bisogno di una funzione di tipo sigmoide.
I requisiti - una forma normale della funzione e della sua derivata (non troppo difficile da calcolare) e una forma normale della funzione inversa e della sua derivata.
Questi sono l'inverso della funzione sigmoide di cui sopra.
ma il secondo ha bisogno di un controllo, altrimenti si potrebbe incorrere in #IND
ZZY non ho controllato, tutto deve essere controllato per non incorrere in #IND
ZZZY scusa, ho dimenticato la piazza, corretto.
Questo è l'inverso della funzione sigmoide di cui sopra.
ma il secondo ha bisogno di un controllo, o si potrebbe ottenere #IND
Inserite qualcosa come questo nella funzione:
Inserite qualcosa come questo nella funzione:
Si possono chiamare attivatori lineari, non c'è bisogno di confondere formule confuse così com'è.
Pagina ZS 39, ultime due funzioni line0() e line1().
ZZY ha aggiunto un'altra funzione a pagina 39 per controllare Mline() per eccesso -#IND #IND #IND
?
Perché? Mi piace.
Immagino che il nome non sia più un problema?
Perché? Mi piace.
Immagino che il nome sia fuori questione?
))
Nel processo di sviluppo, le cose cambieranno cento volte, come sempre.
Tutto sembra bello, ma qualcosa è sbagliato, o inutile, o mancante...
E non si capisce perché, visto che a ben guardare non c'è proprio nulla da recuperare.
Hai la testa sul tuo avatar?
O hai bisogno di dormire. Cosa che farò ora. E domani vado a pesca di lucci.