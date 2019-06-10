"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 100
Sì, ma è interessante... ci si può allontanare dagli strumenti classici e cercarne di meno efficienti.
Questo è quello di cui sto parlando: ho tagliato bitcoin in blocchi, in cima, sono 440 blocchi, ma dal 2010 al 2015, si può vedere una certa struttura. Poi ho tagliato il fondo anche in 440 blocchi, ma dal 2010 al 1.06.2019. La stessa struttura è visibile, con tutti i punti di controllo, ma più complicata. In entrambi i casi la crescita è stata di circa 120 blocchi e poi un calo di 320
Se non altro per insegnare ai non addetti ai lavori, a recuperare i dati in qualche modo... Oppure dovrà alimentare tutti i dati di tutti i mercati a tutti i timeframe per impararli completamente. In generale, i dati devono essere preparati in qualche modo.Oppure la seconda opzione: dobbiamo usare molti algoritmi separati, con diverse dimensioni di finestre di analisi e diversi gradi di apprendimento. Creare una popolazione di non-ironette che competono tra loro, se necessario per diventare più complesse o più semplici, man mano che si evolvono e commerciano.
Qualsiasi mercato, se non è un mercato azionario, darà, se solo si riqualifica NS in una finestra scorrevole utilizzando i prezzi e nient'altro, senza preoccuparsi di nulla e senza inventare alcuna libreria.
Non conosco nessuno di loro, ma non conosco più di un paio di mercati per il trading a coppie.
Tagliato bitcoin in blocchi, sopra, sono 440 blocchi, ma dal 2010 al 2015, si può vedere una certa struttura...
