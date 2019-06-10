"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 41
Forse invece di una testa mozzata, una specie di testa di robot stilizzata?
E il tono della testa è più leggero, è un po' cupo.
Si potrebbe copiare "Sono un robot").
Esatto, è fantastico.
Potremmo cambiare l'esecuzione. Potremmo aggiungere del sangue.
Dovremo elaborare l'idea. Per un progetto di rete neurale, la testa è la più adatta. Dobbiamo anche aggiungere un pizzico di integrazione. Inoltre, con l'amore di methaquotes per la brevità e l'avidità di allocazione di pixel, tutto dovrebbe essere ridotto al minimo.
Per ora non ho altre idee.
Dovremmo anche aggiungere un pizzico di integrazione.
Oh sì, è fantastico.
Fili nella testa :)))
)))
Mostra le picche.
