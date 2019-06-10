"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 41

Mischek:

?

Forse invece di una testa mozzata, una specie di testa di robot stilizzata?

E il tono della testa è più leggero, è un po' cupo.

Si potrebbe copiare "Sono un robot").

 
 
joo:


Esatto, è fantastico.

ZY In "I Robot" il muso non è filoginistico (sono io che non sono pensante), una figura intera sta bene lì, ma un muso è una stronzata.

 
Urain:

Forse invece di una testa mozzata, una sorta di stilizzazione della testa del bot?

E il tono della testa è più leggero, è un po' cupo.

Si potrebbe copiare "Io sono un robot").

Potremmo cambiare l'esecuzione. Potremmo aggiungere del sangue.

Dovremo elaborare l'idea. Per un progetto di rete neurale, la testa è la più adatta. Dobbiamo anche aggiungere un pizzico di integrazione. Inoltre, con l'amore di methaquotes per la brevità e l'avidità di allocazione di pixel, tutto dovrebbe essere ridotto al minimo.

Per ora non ho altre idee.

 
joo:
L'hai fatta tu o l'hai strappata da qualche altra parte?
 
Mischek:

L'esecuzione può essere cambiata. Potremmo aggiungere del sangue.

Togliamo di mezzo l'idea. Per un progetto di rete neurale, la testa è la più adatta. Dovremmo anche aggiungere un pizzico di integrazione. Inoltre, con l'amore di methaquotes per la brevità e l'avidità di allocazione di pixel, tutto dovrebbe essere ridotto al minimo.

Per ora non ho altre idee.

Fondamentalmente si va nella direzione giusta, basta prendere un profilo romano e un tono più leggero.
 
Mischek:

Dovremmo anche aggiungere un pizzico di integrazione.

Fili nella testa :))
 
Urain:

Oh sì, è fantastico.

ZS In "I Robot" il muso non è filoginistico (sono io che non sono pensante), una figura intera sta bene lì, ma un muso è una stronzata.

Non va bene. Andrei ha avuto l'idea di un robot che annusa un fiore. Un'idea molto bella. Ma non funzionerà nemmeno. Non ci daranno così tanti pixel. Non si può chiedere loro la neve in inverno).
 
TheXpert:
Fili nella testa :)))

)))

Mostra le picche.

 
Mischek:

Non ho ancora cavalcato. Nel pomeriggio, se vado, il tempo è cambiato, quindi sto pensando.

Non è l'Akhtuba o il Volga, quindi probabilmente non c'è nulla di cui vantarsi.

