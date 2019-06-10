"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 43
Discutiamo meglio dell'allestimento della tavola alla commissione del progetto - sarà veramente motivante:)
L'hai fatta tu o l'hai rubata da qualche altra parte?
Intero:)
Teschi integrati - mi piace.
Vedo che il profilo del lavoro sta influenzando).
Penso che un ragno seduto al centro su una ragnatela andrebbe bene.
Penso che un ragno seduto al centro su una ragnatela andrebbe bene.
finendo la testa dell'ingegnere. :)
Una classe PRNG nell'intervallo specificato.
Vantaggi: possibilità di avere diversi randomi con diversa inizializzazione,
valori uniformemente distribuiti di qualsiasi gamma fino a 10 lakh (purtroppo, non più di 10 lakh è sufficiente).
Per 10 lakh chiamate Rand() supera rand standard di 50 µs (tempo rnd.Rand()=344 tempo rand()=391).
Svantaggi: Srand() inizializza a lungo, la gamma standard è 32768 (766µs), 1 lakh quasi 2 minuti.
Non ho controllato il limite di 10 millisecondi ma sicuramente è incredibilmente lungo perché il tempo cresce progressivamente.
Si accettano critiche valide. Accetto critiche in valuta di deposito:)