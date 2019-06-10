"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 43

Nuovo commento
 

 
Discutiamo meglio dell'allestimento della tavola alla commissione del progetto - sarà veramente motivante:)
 
Intero:
Discutiamo meglio dell'allestimento della tavola alla commissione del progetto - sarà veramente motivante:)
Ecco fatto. Ora ho fame. Ma non si può. Stasera c'è la festa di compleanno di mio suocero.
 
Urain:
L'hai fatta tu o l'hai rubata da qualche altra parte?
Certo che l'ho fatto. :)
 
Intero:

Intero:)

Teschi integrati - mi piace.
 
joo:
Teschi integrati - mi piace.

Vedo che il profilo del lavoro sta influenzando).

Penso che un ragno seduto al centro su una ragnatela andrebbe bene.

 
lei.umana:

Vedo che il profilo di lavoro influisce).

No, no. Questo non ha niente a che fare con le pompe funebri. :)
 
lei.umana:

Vedo che il profilo del lavoro sta influenzando).

Penso che un ragno seduto al centro su una ragnatela andrebbe bene.

mangiare la testa di un ingegnere. :)
 
sergeev:
finendo la testa dell'ingegnere. :)
È meglio non parlarne, altrimenti il progetto è condannato. (
 

Una classe PRNG nell'intervallo specificato.

Vantaggi: possibilità di avere diversi randomi con diversa inizializzazione,

valori uniformemente distribuiti di qualsiasi gamma fino a 10 lakh (purtroppo, non più di 10 lakh è sufficiente).

Per 10 lakh chiamate Rand() supera rand standard di 50 µs (tempo rnd.Rand()=344 tempo rand()=391).

Svantaggi: Srand() inizializza a lungo, la gamma standard è 32768 (766µs), 1 lakh quasi 2 minuti.

Non ho controllato il limite di 10 millisecondi ma sicuramente è incredibilmente lungo perché il tempo cresce progressivamente.

Si accettano critiche valide. Accetto critiche in valuta di deposito:)

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
File:
Randm.mqh  4 kb
1...363738394041424344454647484950...100
Nuovo commento