"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 42
Mettigli un filo nella testa :))
Il profilo romano è un ritorno al passato, non funziona.
Il colore, sì, deve essere cambiato, le analogie con gli shampoo saranno inevitabili (Schwarzkopf)
Il profilo romano è un ritorno al passato, non funziona.
Sì, hai visto il logo di neuroshell? Sembra che si riferisca alle uistitì.
in generale, una testa di robot in un logo è buona. cioè può essere sviluppata in una stilizzazione generale.
Orsi - gira una variante in cui la testa o le lettere (parte della parola) sono formate dalla struttura della rete neurale. come se fosse disegnata da essa.
ed è una buona idea giocare con la nozione di ingegneria.
Integrazione:)
Per ricapitolare)
Un robot di costruzione romana con un chiodo in fronte e un pennacchio che spunta dalla parte posteriore della testa che forma il nome del progetto. Con una targa di INGEGNERE-integratore.
Dovrò pensarci.
E non è una cattiva idea battere la nozione di ingegnere.
Casco in testa :)
:o)