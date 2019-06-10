"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 37

sergeev:

Meta EngiNeuro (MEN) (c)

siamo ingegneri :)

Mi piace. :)
 
sergeev:

Meta EngiNeuro (MEN) (c)

quindi siamo ingegneri :)

Merda. Meta non è più il cateto in tale nome...

EngiNeuro -- è buono (pollici in su)

 
EngiNeuroSolution?
 
Mischek:
EngiNeuroSolution?
EngiNeSolution e SoluNeSolution non sono compatibili, qui è essenzialmente la stessa cosa
 
TheXpert:
Enjin e Solution non si sovrappongono, è essenzialmente la stessa cosa qui
Capito
 
gpwr:

Vladimir Ho una domanda leggermente laterale,

quante iterazioni (approssimative) di Learning Pass sono necessarie per addestrare le reti di cui sopra?

ZS almeno l'ordine di grandezza.

 
Urain:

quante iterazioni (approssimative) di FF sono necessarie per addestrare le reti di cui sopra?

Cos'è un FF?
 
TheXpert:
Cos'è FF?

Funzione di fitness, non l'ho espresso correttamente, FF è in GA, nell'algoritmo di apprendimento della rete è quanti passaggi di formazione.

Se non ci sono esempi di allenamento (input-output) allora il parallelo con GA FF è semplice, sia lì che lì bisogna fare un calcolo diretto della griglia e poi eventualmente fare un post-processing per controllare il valore attraverso la funzione commerciale.

 

Riguardo al logo. È come le palle-nodi con le connessioni, ma penso che sia stupido. Potremmo prendere i puzzle per esempio, rimuovere la scorciatoia, cambiare i colori con quelli di Metakvot, ecc.

Almeno i puzzle hanno un qualche tipo di integrazione e interconnessione.

 
Urain:

Vladimir Ho una domanda leggermente laterale,

quante iterazioni (approssimative) di Learning Pass sono necessarie per addestrare le reti di cui sopra?

ZS almeno l'ordine di grandezza.

I filtri sono addestrati senza un insegnante presentando 10000-40000 sezioni di storia scelte a caso (lo stesso numero di iterazioni). L'apprendimento è molto veloce. A seconda del computer, 10000 filtri sono addestrati su 20000 sezioni di storia da 1-2 minuti su 360 processori GPU CUDA, circa 1 ora su 4 processori Intel con 16 tracce, 3-4 ore sul mio portatile con un processore e due tracce. Qui però il tempo non ha molta importanza. Anche se ho bisogno di un giorno o due per l'addestramento di tale filtro, viene fatto solo una volta per ogni quotazione (EURUSD, USDJPY, ecc.). Una volta che i filtri sono addestrati, non cambiano e vengono utilizzati per filtrare i nuovi prezzi. Il filtraggio stesso è molto veloce - consideriamo la somma dei prodotti del prezzo e dei coefficienti del filtro.

A proposito, potreste chiedere perché ci sono così tanti filtri - 10 000? Ho citato i dati del mio progetto di riconoscimento delle immagini. Per le citazioni ci saranno molti meno filtri, forse 10-100, meno sono meglio è. Ecco un'analogia approssimativa. Una citazione è un discorso. I filtri sono i fonemi che compongono le parole. Ci sono 43 fonemi in russo(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0). Il nostro compito è trovare un libro di fonemi per la citazione.

