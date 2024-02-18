Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 8
Dice nell'Aiuto
ENUM_SYMBOL_CALC_MODE
Identificatore
Descrizione
Formula
SIMBOLO_CALC_MODO_FOREX
Modalità Forex - calcolo del profitto e del margine per il Forex
Margine: Lotti*dimensione del contratto/leva
Profitto: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
Modalità Futures - calcola il margine e il profitto per i futures
Margine: Lotti *InitialMargin*Percentage/100
Profitto: (close_price-open_price)*TickPrice/TickSize*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
Modalità CFD - calcolo del margine e del profitto per CFD
Margine: Lots *ContractSize*MarketPrice*Percentage/100
Profitto: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
Modalità indice CFD - calcolo del margine e del profitto per gli indici CFD
Margine: (Lotti*Dimensione contratto*Prezzo di mercato)*TickPrice/TickSize
Profitto: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
Modalità di leva CFD - calcolo del margine e del profitto per i CFD quando si fa trading con la leva
Margine: (Lotti*Dimensione contratto*Prezzo di mercato*Percentuale)/Leva
Profitto: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
Modalità di scambio - calcolo del margine e del profitto per la negoziazione di titoli in borsa
Margine: Lotti*GrandezzaContratto*PrezzoAperto
Profitto: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
Modalità Futures - calcolo del margine e del profitto per il trading di contratti futures in borsa
Margine: Lotti*InitialMargin o Lotti*MaintenanceMargin
Profitto: (close_price-open_price)*Lotti*TickPrice/TickSize
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
FORTS Futures mode - calcolo del margine e del profitto per il trading di contratti futures su FORTS. La dimensione del margine può essere diminuita dal valore di MarginDiscount secondo le seguenti regole:
1. Se il prezzo di una posizione lunga (ordine di acquisto) è inferiore al prezzo calcolato, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)
2. Se il prezzo di una posizione corta (ordine di vendita) è superiore al prezzo di regolamento, allora MarginDiscount = Lotti*((PrezzoOrdine-PrezzoSettle)*TickPrice/TickSize)
dove:
Margine: Lotti*InitialMargin o Lotti*MaintenanceMargin
Profitto: (close_price-open_price)*Lotti*TickPrice/TickSize
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
Modalità collaterale - lo strumento viene utilizzato come asset non di trading nel conto di trading. Il valore di mercato della posizione aperta è calcolato in base al volume, al prezzo corrente di mercato, alla dimensione del contratto e al rapporto di liquidità. Il valore è contabilizzato nell'Attivo, che viene aggiunto al Patrimonio netto. Quindi, le posizioni aperte in tale strumento aumentano il Free Margin e servono come garanzia aggiuntiva per le posizioni aperte in strumenti negoziati
Margine: no
Profitto: no
Valore di mercato: Lots*ContractSize*MarketPrice*LiqudityRate
Con tutto il rispetto, ho intenzione di riportarla alla sua lettura
P.S.
Puoi ottenerlo, ma se usiamo AUDCAD, otterremo il margine in valuta AUD, mentre il conto è denominato in dollari. Se usi il prezzo AUDUSD, otterrai la quantità di margine richiesta, ma non è universale e cattivo, perché ci sono conti con prefissi e suffissi, e qui inizia tutta una storia. Inoltre, potrebbe semplicemente non esserci nessuna coppia aperta nella panoramica del mercato e il calcolo è un vicolo cieco.
Un programma che lavora con il denaro (affermazione degli sviluppatori) non può calcolarlo. Il vecchio, cattivo e lento mt4 poteva lavorare con i soldi, ma il nuovo e fantasioso mt5 non può. Come mai?
Usa questa formula dal link:
Per esempio calcoliamo il collaterale per CADJPY, otteniamo il collaterale in CAD
Vedo0,7625, è il prezzo del CADUSD ma il terminale non ha nemmeno questa coppia nei suoi calcoli.
È così difficile trasferire la funzione"MODE_MARGINREQUIRED" in mt5 usando il metodo del "copia-incolla", facilitando così la vita degli sviluppatori?
Vorrei avere un calcolo indipendente dal tipo di programma.
E quale sarà il ritorno dei quattro se AUDUSD non è nella panoramica del mercato?
Per il compito specifico della riflessione sui margini nell'indicatore è possibile costruire una stampella, tenendo conto dei prefissi e dei suffissi (o utilizzando un consigliere ausiliario). C'è tutto per il commercio.
E quale sarà il ritorno dei quattro se AUDUSD non è nella panoramica del mercato?
Per il compito specifico della visualizzazione dei margini nell'indicatore, si può costruire una stampella che tenga conto di prefissi e suffissi (o usare un EA ausiliario). E per il commercio, tutto sembra essere lì.
Quattro restituirà"MODE_MARGINREQUIRED" )
Penso che calcolare il margine (e qualcos'altro dalle funzioni informative) sia una funzione di trading e dovrebbe essere vietato negli indicatori. Ho iniziato un thread serio su questo argomento - i suoi moderatori l'hanno subito tagliato, in modo anonimo come sempre. Ora non mi interessa, ha postato un indicatore castrato senza margine in KB.
È davvero il commercio? ))) Anche se sì, sparare non è proibito. Mi chiedo cosa commercia, apre o chiude, o solo modifica gli ordini?
Lo ammetto, sono stato disattento. Non ho sempre avuto bisogno del calcolo del margine. Inoltre, non è necessario negli indicatori. Dove può essere necessario negli indicatori?
Penso che la soluzione sia molto semplice. Quando sarò libero, lo inventerò.
Oltre alla MA e allo stocastico, ci sono indicatori informativi. Per esempio, l'indicatore di informazione per conoscere il deposito prima di fare un affare (osservare MM), calcolare il lotto e vedere se si adatta alle condizioni del vostro TS o non entrare nel commercio e aspettare un altro segnale. E questo è solo un singolo esempio del suo utilizzo.
Penso che la soluzione sia molto semplice. Ci penserò quando sarò libero.
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
(SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
La soluzione è arrivata subito.
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) *
SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_POINT) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
Grazie mille, c'è ancora un bug con le coppie di yen