@Artyom Trishkin, forse nel primo post sotto forma di link ai post aggiungere le soluzioni che la gente suggerisce? Per non dover sfogliare decine di pagine e vedere l'indice, per così dire.
Questo non funzionerà - i post più vecchi (non ricordo esattamente) penso tre giorni non sono più autorizzati a modificare. Penso come fare - se creare un ramo separato di FAQ sulle caratteristiche e i metodi di risoluzione di alcuni problemi in forma di domanda e risposta, e in questo thread è quello di discutere e considerare come risolvere questi problemi, o altro in qualche modo. Ma il fatto che sarà necessario creare una quintessenza di questo filo dopo - "questo è sicuro" (c) ...
Finora non c'è una comprensione esatta di come renderlo migliore e più conveniente. Ma sicuramente è necessario farlo, e ho intenzione di farlo, naturalmente.
L'ho suggerito subito e lo ripeto ancora una volta: rimuovere tutte le discussioni da questo thread o fare il seguente formato: decisione + link alla discussione. Ma la discussione deve essere separata. Tutti gli off-topic devono essere cancellati immediatamente. Messaggi che non hanno senso - anche cancellare. Nel primo post (se possibile) in GRANDE ROSSO scrivere che questo thread DECISIONI!
Qui su 13 pagine di decisioni - un massimo di 2-3.
Pensavo che i moderatori potessero farlo.
Penso che il processo decisionale sia importante quanto la decisione stessa. In questo thread ripulirò solo i post palesemente inutili. Quando questo thread sarà un po' pieno di problemi e delle loro soluzioni, creerò un ramo finale FAQ, dove tutto sarà nel formato che suggerisci, e i link alle soluzioni porteranno a questo ramo insieme alla soluzione già mostrata nelle FAQ - puoi sempre vedere la fonte di quella soluzione, e i link agli autori di ogni soluzione.
È così che mi sembra.
Pensavo che i moderatori potessero farlo.
Artem, ci ho pensato, c'era solo un modo - aggiornare permanentemente il primo post, beh, almeno uno spazio da inserire e salvare. Non ha funzionato per me, perché potrei essere via per 1-2 settimane.
A proposito, pensavo che i moderatori avessero più diritti in questo senso...
Potresti scrivere un articolo o un blog - potrebbero essere modificati e discussi.
Ma ci sono poche soluzioni a problemi reali in questo thread finora. Sono anche sicuro che quando il codice viene compilato c'è una conversione da MQL a C++, costruendo la DLL con un compilatore di Microsoft o GNU, e criptando quella DLL. Troppe "caratteristiche" lo confermano. Dal recente passato: assegnazione di valori di variabili mancanti a causa dell'ottimizzazione intensiva del codice (comportamento classico dei compilatori C++).
MQL5 è un linguaggio troppo rozzo in OOP. La mia SD è disseminata di ogni sorta di "caratteristiche" che non vogliono sistemare.
Metakvoters difficilmente apprezzerà se pubblichiamo le nostre segnalazioni di bug.
Separatori nei parametri:
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====