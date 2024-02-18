Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 6
La soluzione proposta non ha colpito nient'altro finora. Pertanto, non potrei suggerire di meglio.
Se si mette la soluzione davanti all'SB ora, diventa sincronizzata.
#include <Trade\Trade.mqh>
Posso avere un piccolo esempio? Quando si collegano le classi - la tua e quella di SB:
#include <Trade\Trade.mqh>
Entrare nel tema)
Ho appena scambiato le linee...
Posso fare un piccolo esempio? Quando si collegano le classi - la tua e quella di SB:
#include <Trade\Trade.mqh>
Mi sto addentrando nell'argomento).
Sì, ho dimenticato questa sfumatura. Tuttavia, questa restrizione non esiste più...
Se si riorganizzano gli inludi, non giurerà, ovviamente. Ma l'effetto sarà nullo - SB non sarà sincronizzato.
Purtroppo non vedo una bella soluzione. Finora
// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.
#ifdef OrderSend
#undef OrderSend
#define CTrade CTradeBase
#include <Trade\Trade.mqh>
#undef CTrade
class CTrade : public CTradeBase
{
virtual bool OrderSend(const MqlTradeRequest &request,MqlTradeResult &result)
{
bool res;
string action="";
string fmt ="";
//--- action
if(m_async_mode)
res=::OrderSendAsync(request,result);
else
res=ORDERSEND::OrderSendSync(request,result); // единственное отличие от стандарта
//--- check
if(res)
{
if(m_log_level>LOG_LEVEL_ERRORS)
PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
}
else
{
if(m_log_level>LOG_LEVEL_NO)
PrintFormat(__FUNCTION__+": %s [%s]",FormatRequest(action,request),FormatRequestResult(fmt,request,result));
}
//--- return the result
return(res);
}
};
// Эта строчка позволяет сделать все OrderSend корректными.
#define OrderSend ORDERSEND::OrderSendSync
#else
#include <Trade\Trade.mqh>
#endif
Colpa mia, dichiarato con troppa sicurezza, non ho controllato.
// Это сделает СБ синхронизированным и не потребует каких-либо изменений в экспертах.
...
Beh, cioè, per inserire la vostra classe, e Trade\Trade.mqh sarà già tirato su.
E se fosse necessario ereditare da Trade\Trade.mqh? Come?
L'ereditarietà funzionerà come prima. Ma è meglio che tu chiarisca la tua domanda.
Come dovrebbe essere in questo caso? Invece di #include <Trade\Trade.mqh>, dovresti inserire il codice suggerito?
Eredita questo codice da CTrade.
Di conseguenza, non dovresti più collegare Trade\Trade.mqh al tuo programma, ma piuttosto un inluder, per esempio #include <aTradeSync.mqh> che contiene la tua classe e #include <Trade\Trade.mqh> scritto lì all'inizio.
Io non lo farei in questo modo, perché richiederebbe di cambiare gli EA scritti in precedenza. E OrderSend puro non sarà sincronizzato, solo SB-OrderSend. Non tutti usano solo SB. Alcuni usano anche MQL5 puro.
Pertanto, la soluzione seguente sembra ottimale per ora. Tutti gli EA funzioneranno senza modifiche.
#include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной.
#include <TradeSync.mqh> // Если подключен OrderSendSync.mqh - СБ станет синхронизированной, иначе - стандартной.