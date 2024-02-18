Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 208
A quanto pare, ho frainteso la situazione degli scambi.
Il modo in cui me lo sono immaginato: l'ordine limite pendente è stato eseguito da diversi trade. Per tutto questo tempo era sospeso negli ordini live e il campo ORDER_TIME_SETUP non era una costante. Dopo l'ultimo scambio è entrato nella storia. In quel momento, ORDER_TIME_SETUP è diventato una costante.
O non lo era?
ORDER_TIME_SETUP è sempre una costante. Quando è entrato nella storia - è apparso ORDER_TIME_DONE.
Qui sto impostando il limite ritardato. Poi lo cambio a mano e con lo script e ORDER_TIME_SETUP cambia.
Cosa sto facendo di sbagliato?
Lei ha postato casi simili in passato:
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page170#comment_15824249
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page172#comment_15829154
Questo non cambia il tempo impostato.
Infatti l'ho fatto. Ma non me lo ricordavo affatto. Penso che sia un bug.
Non so cosa succederà con l'esecuzione parziale ripetuta.
Ora so che - a questo broker (propendo per un bug nel loro software) non cambierà più.
A volte è utile sapere quanto spesso vengono trasmessi i tic.
Una transazione CloseBy genera due operazioni. Lo swap della prima (prima posizione in CloseBy) transazione contiene la somma degli swap di entrambe le posizioni. Lo swap del secondo scambio è zero.
Se la chiusura parziale della posizione viene fatta tramite CloseBy, allora la parte rimanente della posizione aperta viene privata dello swap - viene azzerata.
Risultato.
Quindi potrebbe esserci un enorme swap sulla posizione minima, che non è mai passata attraverso un rollover. E zero swap per una grande posizione che ha rotolato.
Calcolo del numero di rollover (non è l'opzione più veloce).
Esempio di utilizzo.
Risultato.
...
Quindi potrebbe esserci un enorme swap su una posizione minima che non è mai passata attraverso un rollover. E zero swap su una grande posizione che è rotolata.
Incredibile!
È a causa dell'arrotondamento (per non perdere o aggiungere un centesimo)?
O è solo un'operazione usata raramente, quindi non ha importanza?
Decisamente no, poiché le chiusure parziali (OrderClose non OrderLots completi) prosciugheranno lo swap di conseguenza.
O è solo un'operazione usata raramente, quindi non ha importanza?
Non credo che si sia pensato molto agli scenari.