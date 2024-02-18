Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 207
Un esempio reale di utilizzo - nella libreria Virtual, la classe VIRTUAL contiene static const VIRTUAL_DELETE VirtualDelete;
Può essere sostituito da static const VIRTUAL static_Virtual;
(e naturalmente spostare il distruttore su VIRTUAL).
Non si può. i nuovi oggetti non chiamano il loro distruttore quando il programma viene terminato.
Scusa, non so dove in VIRTUAL_DELETE nuovo?
In VIRTUAL::Create.
ZZZ Il thread non riguarda Virtual...
Estrarre la finestra di allerta.
Carico della CPU durante gli eventi personalizzati.
A volte DEAL_TIME è inferiore a DEAL_ORDER_TIME_SETUP. Deve essere un bug nel software dei broker.
Questo è come appare nella GUI.
Probabilmente si tratta di un bug.
Ma è possibile farlo normalmente, vero? Se l'utente/software cambia l'ordine limite dopo l'esecuzione parziale, l'ORDER_TIME_SETUP sarà aggiornato.
Ma anche questo è possibile, vero? Se l'ordine limite viene modificato dall'utente/software dopo l'esecuzione parziale, ORDER_TIME_SETUP viene aggiornato.
A quanto pare, ho frainteso la situazione degli scambi.
Il modo in cui me lo sono immaginato: il limite pendente è stato eseguito attraverso diversi trade. Durante questo periodo, era sospeso negli ordini live e il campo ORDER_TIME_SETUP non era una costante. Dopo l'ultimo scambio è entrato nella storia. In quel momento, ORDER_TIME_SETUP è diventato una costante.
O non lo era?