Un esempio reale di utilizzo - nella libreria Virtual, la classe VIRTUAL contiene static const VIRTUAL_DELETE VirtualDelete;

Può essere sostituito da static const VIRTUAL static_Virtual;

(e naturalmente spostare il distruttore su VIRTUAL).

Non si può. i nuovi oggetti non chiamano il loro distruttore quando il programma viene terminato.

 
Non si può. I nuovi oggetti non chiamano il proprio distruttore quando il programma viene terminato.

Scusate, non capisco dove in VIRTUAL_DELETE è nuovo?
 
Scusa, non so dove in VIRTUAL_DELETE nuovo?

In VIRTUAL::Create.


Estrarre la finestra di allerta.

#ifdef __MQL5__
  #include <WinAPI\WinAPI.mqh>
#else // #ifdef __MQL5__
  #define long int
    #define  pack(A)  
      #include <WinAPI\WinAPI.mqh>
    #undef  pack
  #undef long
  
  #undef  HANDLE
  #define  HANDLE int
#endif // #ifdef __MQL5__ #else

uint GetProcessID( const HANDLE Handle )
{
  uint ID = 0;
  
  user32::GetWindowThreadProcessId(Handle, ID);
  
  return(ID);
}

// Возвращает хендл Alert-окна.
HANDLE GetAlertHandle( void )
{  
  static HANDLE Handle = 0;
  
  if (!Handle)
  {
    static const string AlertCaptions[] = {"Alert", "Алерт"};
    static const uint ProcessID = GetProcessID((HANDLE)::ChartGetInteger(0, CHART_WINDOW_HANDLE));  
    
    for (int i = 0; i < sizeof(AlertCaptions) / 12; i++)  
    {
      Handle = user32::FindWindowW("#32770", AlertCaptions[i]);
      
      if (Handle && (GetProcessID(Handle) == ProcessID))
        break;
      else
        Handle = 0;
    }
  }
    
  return(Handle);
}
 

Carico della CPU durante gli eventi personalizzati.

void OnInit()
{
  EventChartCustom(0, 0, 0, 0, NULL);
}

void OnChartEvent( const int id, const long&, const double&, const string& )
{
  if (id == CHARTEVENT_CUSTOM)
  {
    Sleep(0); // Без этой строки будет 100%-я нагрузка ядра CPU.
    
    EventChartCustom(0, 0, 0, 0, NULL);
  }
}
 
A volte DEAL_TIME è inferiore a DEAL_ORDER_TIME_SETUP. Deve essere un bug nel software dei broker.

// Показывает ордера, которые имеют время выставления ПОЗЖЕ сделок, которые породил.
#property script_show_inputs

input datetime inFrom = D'2021.06.01';

void OnStart()
{
  if (HistorySelect(inFrom, INT_MAX))
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--)
    {
      const ulong Deal = HistoryDealGetTicket(i);
      const ulong Order = HistoryDealGetInteger(Deal, DEAL_ORDER);
      
      if ((HistoryOrderGetInteger(Order, ORDER_TICKET) == Order) &&
          (HistoryOrderGetInteger(Order, ORDER_TIME_SETUP_MSC) > HistoryDealGetInteger(Deal, DEAL_TIME_MSC)))
        Print((string)Order + " - " + (string)Deal);
    }
}


Questo è come appare nella GUI.


 
A volte DEAL_TIME è inferiore a DEAL_ORDER_TIME_SETUP. Deve essere un bug nel software dei broker.


Questo è come appare nella GUI.


Probabilmente si tratta di un bug.

Ma è possibile farlo normalmente, vero? Se l'utente/software cambia l'ordine limite dopo l'esecuzione parziale, l'ORDER_TIME_SETUP sarà aggiornato.

 
Ma anche questo è possibile, vero? Se l'ordine limite viene modificato dall'utente/software dopo l'esecuzione parziale, ORDER_TIME_SETUP viene aggiornato.

Questo campo è una costante. È scritto insieme al biglietto.

 
Questo campo è una costante. È scritto insieme al biglietto.

A quanto pare, ho frainteso la situazione degli scambi.

Il modo in cui me lo sono immaginato: il limite pendente è stato eseguito attraverso diversi trade. Durante questo periodo, era sospeso negli ordini live e il campo ORDER_TIME_SETUP non era una costante. Dopo l'ultimo scambio è entrato nella storia. In quel momento, ORDER_TIME_SETUP è diventato una costante.

O non lo era?

