Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 209
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Un altro ai modi precedentemente pubblicati (uno,due) per determinare l'offset GMT di un server di trading.
Una simbiosi di tutti e tre i metodi dà una probabilità molto alta di ottenere il risultato corretto.
Una continuazione del tema dei rollover. Cercando di identificare il momento del ribaltamento sulla storia della M1.
Applicazione.
Risultato.
Peculiarità del calcolo del lotto minimo.
Esempio (RannForex-Binance_futures).
È una caratteristica di MQL5 o un bug?
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Peculiarità di mql5, consigli e trucchi
A100, 2021.05.20 13:43
Potete vedere la differenza tra le funzioni in linea (ordine indefinito) e quelle standard (da destra a sinistra).
Le funzioni in linea non sono affatto funzioni, cioè non possono avere un indirizzo. Da questo punto di vista, non c'è differenza tra le funzioni regolari e quelle personalizzate, quindi, per esempio, non è chiaro perché gli argomenti della funzione personalizzata più semplice (che è in sostanza inline) sono sempre calcolati da destra a sinistra. Non escludo che in futuro per le funzioni in linea l'ordine possa cambiare, quindi
Ho suggerito una volta di introdurre la parola chiave inline per un uso sicuro dell'ordine di calcolo:
Nell'attuale MQL5 è possibile proibire l'inlining per certe funzioni?
Ehi, perché così
Leggi da qui.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Nuova versione di MetaTrader 5 build 3091: miglioramenti nelle prestazioni
Carl Schreiber, 2021.11.02 23:34
Non ha senso perché:
F5 riaggancia. Inoltre, è un workaround contraddittorio per il costruttore
Non ha senso perché:
F5 riaggancia.
Non capisco. L'azzeramento è una cosa utile, quindi c'è un punto.