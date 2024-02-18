Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 101

fxsaber:

Risultato

Sì, non ho tenuto conto del funzionamento interno di Sleep, che sul mio computer richiede circa 4ms.

Una buona alternativa a Sleep (chi si preoccupa della precisione :)) è

void sleep(int m)
  {
   if(m>0) Sleep(int(0.995*m+0.5)-1);
  }

Non posso garantire la precisione di 0,995. L'ho preso per il mio computer. Può essere adatto a tutti.

File:
fxsaber:

Onestamente, non so nemmeno cosa significa e dove si può incontrare in MQL5.

Ciò significa che i picchi sono possibili in qualsiasi situazione, anche nelle funzioni sincrone. Dovete solo esserne consapevoli e non farci caso, perché non c'è niente che possiate fare.

Oltre ai file e alle variabili globali, c'è un altro modo per trasferire informazioni tra i programmi

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

Biblioteche: TradeTransactions

fxsaber, 2018.09.20 16:23

// Пример хранения/обмена данными через Ресурсы внутри Терминала
#include <fxsaber\TradeTransactions\ResourceData.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22166

void OnStart()
{  
  const RESOURCEDATA<int> ResourceINT("::int"); // Ресурс для обмена int-ами. const - как доказательство, что ничего не пишется в объект класса
  
  int ArrayINT[] = {1, 2, 3};
  int Num = 5;
  
  ResourceINT = ArrayINT;  // Ресурс хранит массив.
  ResourceINT += Num;      // Добавили в ресурс еще значение.
  ResourceINT += ArrayINT; // Добавили массив.
  
  int ArrayINT2[];  
  ResourceINT.Get(ArrayINT2); // Считали данные из ресурса.
  ArrayPrint(ArrayINT2);      // Вывели: 1 2 3 5 1 2 3

  ResourceINT.Free();                // Удалили данные из ресурса
  Print(ResourceINT.Get(ArrayINT2)); // Убедились, что данных нет: 0

  const RESOURCEDATA<MqlTick> ResourceTicks("::Ticks"); // Ресурс для обмена тиками. const - как доказательство, что ничего не пишется в объект класса
  MqlTick Tick;
  
  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
    for (int i = 0; i < 3; i++)
      ResourceTicks += Tick; // Добавили в ресурс тики

  MqlTick Ticks[];
  ResourceTicks.Get(Ticks); // Считали данные из ресурса.
  ArrayPrint(Ticks);        // Вывели.
  
  // Это полное имя ресурса для обращения из другой программы
  const string NameOut = StringSubstr(MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH), StringLen(TerminalInfoString(TERMINAL_PATH)) + 5) + "::Ticks";  
  Print(NameOut); // Вывели полное имя ресурса.
  
  const RESOURCEDATA<MqlTick> Resource(NameOut); // Ресурс для доступа к данным (read-only) из другой программы
  
  MqlTick TicksOut[];
  Resource.Get(TicksOut); // Считали данные из ресурса.
  ArrayPrint(TicksOut);   // Вывели.
  
  Resource.Free();   // Не получится повлиять на данные read-only-ресурса.
  Print(_LastError); // ERR_INVALID_PARAMETER - Ошибочный параметр при вызове системной функции.
fxsaber:

Oltre ai file e alle variabili globali, c'è un altro modo di trasferire informazioni tra i programmi

Nikolai Semko:

Stiamo parlando di programmi all'interno di un singolo terminale in esecuzione, vero?

Sì, è per questo che si parla di variabili globali.

fxsaber:

Sì, è per questo che si parla di variabili globali.

E tra i terminali ha iniziato a usare questo modo.

Sì, è davvero forte!
fxsaber:

Sì, è per questo che si parla di variabili globali.

Ho iniziato a usare questo modo tra i terminali.

Ho usato un metodo semi-hacker così facile usando user32.dll per molto tempo. Ma è impossibile passare array di tick in questo modo.

L'ho inventato molto tempo fa quando stavo padroneggiando MQL4. Certo, non è la soluzione più breve in termini di organizzazione ragionevole dello scambio, ma è veloce e funziona bene (forse più veloce di tutte le soluzioni esistenti), ecco perché non mi sono più scervellato.

Il punto è che per tutto Windows è una variabile comune di tipo stringa - nome della finestra principale di Windows. Tutti possono cambiarlo e tutti possono vederlo.

 
Nikolai Semko:

Ho usato un metodo semi-hacker così facile per molto tempo, usando user32.dll. Ma non si possono trasferire gli array di tick in questo modo.

Se tramite dll, c'è una soluzione universale per tutti i tipi di dati.

 
Nikolai Semko:

Ma è veloce (probabilmente più veloce di tutte le soluzioni esistenti)

Beh, stai andando troppo lontano ) Prima di tutto, passa attraverso la coda dei messaggi. In secondo luogo, devi fare alcune conversioni aggiuntive (avanti e indietro). Inoltre c'è una convalida in corso.

A proposito, non dovreste specificare esplicitamente la dimensione della struttura. Ecco a cosa serve la sizeof.

 
fxsaber:

Se tramite dll, c'è una soluzione universale per tutti i tipi di dati.

Non sto discutendo. La tua soluzione è davvero più universale.
Ma personalmente ho solo bisogno di un ponte tra i terminali per trasferire i tick di corrente.

La mia variante è solo più facile da capire a causa della sua primitività e funziona un po' più velocemente. L'ho misurato in confronto al tuo ed è 1,5 - 2 volte più veloce. Il tempo di lettura di un tick è di 90 microsecondi contro 160 microsecondi.

