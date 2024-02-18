Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 178
Dove ExpertRemove non funziona - c'è anche ChartClose(). Non capisco quale sia il problema. Cosa succede dopo il cambio dell'account? Mostra il grafico aggiuntivo con l'Expert Advisor? O cambia solo il simbolo del grafico corrente? Forse, il ChartID è cambiato, ed è per questo che la tua soluzione precedente non funziona. I tick sono gestiti comunque, significa che dobbiamo scaricarli in OnTick, se OnInit non funziona.
Diciamo, risposto a tutte queste domande, e poi? Se volete approfondire l'argomento, non potete farlo senza provarlo sulla vostra macchina.
Sono arrivato a questa soluzione funzionante.
SZY Richiesto per un consigliere di combattimento.
Per favore mostra qui il codice sorgente dell'EA che si scarica quando il conto viene cambiato.
Il codice sorgente sarà disponibile più tardi. Controlla prima se questa è una caratteristica per te.
Sta correndo. Non funziona.
A quanto pare, è già una tendenza a usare parole russe nel registro.
Questi non sono registri. Non volevo offenderti. Lo scrivo per me stesso, quando qualcosa non funziona. E poi ho dimenticato di cancellarlo.Se non è quello che vi aspettavate, vi prego di scusarmi. Volevi rimuovere l'EA dal grafico quando hai cambiato account, l'EA lo fa. Come non funziona per voi non lo voglio sapere.
Se trovi una soluzione praticabile diversa da quella che ho suggerito, sarà interessante vedere.
Volevi rimuovere l'EA dal grafico quando hai cambiato account, l'EA lo fa.
Sfortunatamente, non è così.
In generale, chiamare ExpertRemove con REASON_ACCOUNT è una cosa completamente senza senso.
Se non sei un principiante, devi sapere che l'Expert Advisor funziona solo con un grafico. Senza un grafico funziona solo il servizio. Come funziona?
Lei è totalmente incompetente in questa materia, purtroppo. Le soluzioni di lavoro offerte qui sono la vera sottigliezza del lavoro e la comprensione di come funziona realmente.
Beh, sì. C'è solo una persona competente qui.
Come opzione.