Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 171
Nel quadro verde la mia esecuzione parziale è diventata uguale al quadro rosso inferiore. Il parziale era di due scambi.
Beh, questo è per la seconda parte, dato che ho supposto che un ordine aggiuntivo sia stato fatto al momento dell'attivazione. La prima parte manca del tutto? E qual è la dimensione di questa seconda parte? Non dovrebbe essere pieno... Prova a tirare la lista degli ordini per ID di posizione. Vedi cosa ottieni.
Non c'è nessun ordine aggiuntivo. Non è MT4 dopo tutto.
C'è sempre un ordine parziale. Finché non viene eseguito, non è nella storia. Cioè, ci sono offerte nella storia, ma l'ordine potrebbe non essere lì perché non è stato ancora riempito completamente.
Non ricordo nulla di MT4 su insistenza di Tumblr.
Ok. Ora metto un grande volume e lo tengo d'occhio. Se ce l'hai su una demo, potresti darmi la password per vederla?
Reale.
Non è tra quelli del mercato?
Live BuyLimit.
Per tutto il volume senza tener conto della parte già aperta?
Non mi sembra che tu ne abbia incontrato uno. Date un'occhiata alla documentazione. Ci sono due volumi per ordine.
Questi sono i limitatori dal vivo. Il primo numero è il volume originale, il secondo è il volume versato. Non appena diventano uguali o vengono cancellati, vanno nella storia.
Certo che no. Ecco perché sto cercando di capirlo. Sarebbe molto più chiaro se si potesse fare una foto.