ConREASON_ACCOUNT(anche se il conto non cambia, basta rifare il login), l'Expert Advisor viene completamente scaricato e viene caricata una nuova copia.
Per questo motivo, ExpertRemove in OnDeinit non ha effetto sulla nuova copia, poiché riguarda la copia scaricata.
Se il simbolo manca, la nuova copia viene caricata senza alcuna esecuzione.
E il problema era quello di scaricare una nuova copia che è sospesa, ma non in esecuzione.
La copia sospesa significa che se c'è un passaggio ad un altro conto dove c'è un simbolo, l'EA partirà.
Buona spiegazione, grazie
Ho controllato ChartID() per la schermata nera del simbolo mancante... ed è così - l'ID è sempre lo stesso, tuttavia questo è ciò che ha iniziato la disputa con l'admin, gli eventi di OnInit()... e controllare i flag _StopFlag , _UninitReason
ma il grafico non è legato al simbolo.... Bene, come vuoi.
Grazie ancora.
Ci deve essere un controllo completo.
Se i punti di ingresso non funzionano, non c'è rischio di eseguire un EA.
Se funzionano, puoi controllarli per vedere se l'account è cambiato.
Non vedo una perdita di controllo.
Appendere una copia significa che se c'è un passaggio ad un altro conto dove c'è un simbolo, l'EA partirà.
In primo luogo: l'EA non parte perché il pulsante Algotrading è già premuto.
In secondo luogo, la soluzione in questo caso è assolutamente facile.
L'animazione non funziona per qualche motivo. Devi cliccarci sopra.
State cercando di convincermi che quello di cui avevo bisogno non era davvero necessario. Questo non è il caso, purtroppo.
In primo luogo: l'EA non parte perché il pulsante Algotrading è già premuto.
Questo comportamento dipende dalle impostazioni del terminale. Inoltre, gli Expert Advisors fanno molto di più del semplice trading.
Secondo: In questo caso la soluzione è assolutamente semplice.
L'animazione non funziona per qualche motivo. Devi cliccarci sopra.
Ho dieci terminali. In agitazione su uno di essi sono passato a un altro account. Il tempo passa, guardo il Terminale e vedo che ho bisogno di un altro account - passo a quello vecchio. E completamente senza aspettarmi che l'EA sia sospeso, vedo che l'EA sta funzionando.
E questo è solo uno degli scenari.
Questo non è il desiderio di un cliente freelance, ma quello di cui avevo bisogno.
Sto cercando di immaginare una situazione in cui potrebbe essere utile. Non posso.
Domanda numero 1. Perché dovrei voler passare a un altro account nel terminale live?
Domanda numero 1. Perché dovrei rifare il login ad un altro account nel terminale di battaglia?
C'è un terminale universale per tutti i conti. Ha tutti gli strumenti a portata di mano + una rapida capacità di scrivere/correggere qualcosa in ME.
In questo terminale passo da un account all'altro ogni giorno per azioni diverse. Ad esempio, per gli schermatori, l'analisi della qualità dell'esecuzionedegli ordini, ecc.
Se eseguo qualcosa e lo dimentico, quando passo a un altro account è logico scaricarlo.
Alexey Navoykov:
Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID. В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать.
È terribilmente scomodo inserire il numero di conto ogni volta. Per esempio, ho un conto di dieci cifre.
Non posso immaginare di lavorare su un conto reale in altro modo. Soprattutto se ci sono un mucchio di terminali e "fermento".
Lanciare manualmente il tuo EA all'inizio è una questione deliberata. Inoltre, subito dopo l'avvio il mio browser mostra un rapporto HTML di backtest dell'EA fino al tick corrente. Pertanto, è molto difficile fare un errore.
Ma quando l'EA è già appeso, il suo lancio non autorizzato è indesiderabile. La protezione descritta qui è molto buona. E non c'è bisogno di inserire nulla in più.
C'è un terminale universale per tutti i conti. Ha tutti gli strumenti a portata di mano + una rapida capacità di scrivere/correggere qualcosa in ME.
In questo terminale passo da un account all'altro ogni giorno per azioni diverse. Ad esempio, per gli schermatori, l'analisi della qualità dell'esecuzione degli ordini, ecc.
Se eseguo qualcosa e lo dimentico, quando passo a un altro account è logico scaricarlo.
Di solito ho 1-2 grafici su questo terminale, è difficile confondersi. Ma il senso è chiaro.