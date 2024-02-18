Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 172

Alexey Viktorov:

Sarebbe molto più chiaro se facessi una foto.

Aggiornato sopra.

 
fxsaber:

Live BuyLimit.

Bene, mostra i volumi - pieni e rimanenti. Mostra l'esecuzione parziale. O non capisco il problema?
 
Artyom Trishkin:
Bene, mostra i volumi - il pieno e il volume rimanente. Potete vedere che è un'esecuzione parziale. O forse non capisco il problema?

Il tempo dell'ordine è cambiato in quello dell'esecuzione parziale.

Forse, dobbiamo prestare attenzione agli sviluppatori. Forse dovremmo introdurre un'altra proprietà dell'ordine.

 
Alexey Viktorov:

Il tempo dell'ordine è cambiato in quello dell'esecuzione parziale.

Qui è chiaramente visibile.



Non so cosa succederà quando l'ordine verrà eseguito di nuovo parzialmente.

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

Biblioteche: MT4Orders

fxsaber, 2020.04.07 18:47

L'esecuzione parziale è molto facile da trovare in MT5. 
// true - сделка в результате частичного исполнения.
bool IsPartial( const ulong TicketDeal )
{
  const ulong TicketOrder = HistoryDealGetInteger(TicketDeal, DEAL_ORDER);
  
  return((HistoryDealGetInteger(TicketDeal, DEAL_TYPE) <= DEAL_TYPE_SELL) &&
         (!TicketOrder ||
          (HistoryDealGetDouble(TicketDeal, DEAL_VOLUME) != HistoryOrderGetDouble(TicketOrder, ORDER_VOLUME_INITIAL))));
}


// Вывод всех частично-исполненных сделок.

input datetime inFrom = D'2020.01.01';

void OnStart()
{
  if (HistorySelect(inFrom, INT_MAX))
  {
    for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--)
    {
      const ulong TicketDeal = HistoryDealGetTicket(i);
      
      if (IsPartial(TicketDeal))
        Print(TicketDeal);
    }
  }
}
 
fxsaber:

Potete vedere bene qui.


Questo può essere del tutto negativo in alcuni casi. Questo dovrebbe essere sicuramente segnalato agli sviluppatori.

 
fxsaber:

Potete vedere bene qui.



Cosa succederà con una seconda performance parziale - non lo so.

E hai la cronologia impostata per mostrare ordini e compravendite. Se lo cambiate in solo ordini?

 
Alexey Viktorov:

Questo può essere un male in alcuni casi. Questo dovrebbe essere sicuramente segnalato agli sviluppatori.

È difficile dire se questo è un male o no. Inoltre, il crollo di CloseBy sembra perdere le major. Dovete controllare.

 
Alexey Viktorov:

E la tua cronologia è impostata per mostrare gli ordini e le offerte. Se lo cambiate in solo ordini?

Questa è la modalità Deal. In altri modi non sarà visibile, perché l'ordine è ancora vivo.

 
fxsaber:

Questa è la modalità Deal. Non sarà visibile nelle altre modalità perché l'ordine è ancora vivo.

Ho curiosato un po' e mi sono reso conto che si tratta di scambi. Ma in questo caso viene mostrato il tempo dello scambio, non l'ordine. Ecco perché è interessante vedere in modalità ordine.

 
Alexey Viktorov:

Ho curiosato un po' e mi sono reso conto che si tratta di scambi. Ma in questo caso mostra l'ora dello scambio, non l'ordine. Ecco perché è interessante vedere in modalità ordine.

Non ci può essere ordine nel modo d'ordine quando è vivo. Da morto - ci sarà un tempo di prima esecuzione, come detto in origine.

