Sarebbe molto più chiaro se facessi una foto.
Aggiornato sopra.
Live BuyLimit.
Bene, mostra i volumi - il pieno e il volume rimanente. Potete vedere che è un'esecuzione parziale. O forse non capisco il problema?
Il tempo dell'ordine è cambiato in quello dell'esecuzione parziale.
Forse, dobbiamo prestare attenzione agli sviluppatori. Forse dovremmo introdurre un'altra proprietà dell'ordine.
Qui è chiaramente visibile.
Non so cosa succederà quando l'ordine verrà eseguito di nuovo parzialmente.
Potete vedere bene qui.
Questo può essere del tutto negativo in alcuni casi. Questo dovrebbe essere sicuramente segnalato agli sviluppatori.
Cosa succederà con una seconda performance parziale - non lo so.
E hai la cronologia impostata per mostrare ordini e compravendite. Se lo cambiate in solo ordini?
È difficile dire se questo è un male o no. Inoltre, il crollo di CloseBy sembra perdere le major. Dovete controllare.
E la tua cronologia è impostata per mostrare gli ordini e le offerte. Se lo cambiate in solo ordini?
Questa è la modalità Deal. In altri modi non sarà visibile, perché l'ordine è ancora vivo.
Ho curiosato un po' e mi sono reso conto che si tratta di scambi. Ma in questo caso viene mostrato il tempo dello scambio, non l'ordine. Ecco perché è interessante vedere in modalità ordine.
Non ci può essere ordine nel modo d'ordine quando è vivo. Da morto - ci sarà un tempo di prima esecuzione, come detto in origine.