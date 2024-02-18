Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 133
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Peculiarità di mql5, consigli e trucchi
Nikolai Semko, 2019.04.03 22:33
Sì, grazie Alexey. Avevo dimenticato questa caratteristica. L'ho visto prima, ma non l'ho mai usato.
Provato. Qualcosa sta andando storto. Si cancella poi si cancella, ma dopo averla cancellata, tutto si ferma.
Ho semplicemente aggiunto una linea di codice alla funzione DrawSetup() prima del calcolo dell'indicatore con i seguenti parametri.
L'indicatore semplicemente smette di funzionare e non sono ancora in grado di capirne il motivo.
Sono assolutamente d'accordo con te. È solo un giocattolo inutile.
Ma qui
Potete anche provare a rilasciare tutte le maniglie di una catena, cominciando da quella più profondamente sepolta.
Beh, non funziona. Oppure, se funziona, vengono applicati dei freni.
Se si documenta la linea conIndicatorRelease, allora tutto funziona bene, ma altrimenti ci sono dei freni e non capisco cosa stia succedendo.
Nikolai Semko, 2019.04.04 01:00
Volevo confrontare le prestazioni della ricorsione e dell'iterazione.
Si scopre che la ricorsione è più del doppio più veloce...
Probabilmente perché lo stack è più veloce...
È una cosa incredibile. Mi aspettavo l'effetto opposto. ))
Avete una funzione di calcolo dei lotti provata e affidabile per MT5, senza stop loss?
Condividi...
Tester OnTesterInit failed. Optimization cannot be started.
È quasi impossibile capire la causa da questo messaggio, poiché non c'è alcun riferimento al log del terminale. È qui che dovete cercare la causa.
Ecco un esempio di un tale EA
L'Expert Advisor ottimizza in un intervallo in cui Range non raggiunge lo zero. Ma allo stesso tempo, l'ottimizzazione fallisce.
La ragione è che la modalità Frame di Expert Advisors è sempre lanciata con i parametri di input rigidamente prescritti in EX5. In questo caso, la modalità Frame risulta in unadivisione per zero.
Se OnTesterDeinit viene rimosso dal codice sorgente, l'ottimizzazione verrà eseguita senza problemi.
Sarebbe bello se il TesterJournal in queste situazioni avesse un riferimento al TerminalJournal. Altrimenti non è sempre possibile capire (il debug non è disponibile durante Optimization), cosa sta succedendo.
Si può incontrare una situazione in cui gli EA non partono su un grafico.
Sulla sinistra c'è il solito cursore quando si trascina un EA su un grafico. Sulla destra c'è il nostro caso.
Non ci saranno voci nel registro. In generale, il cursore a barre è l'unico identificatore visivo di questi grafici.
Se si salva il modello tpl, questi grafici saranno distinti da una singola linea
tester=1
Questa è probabilmente l'unica opzione programmatica per identificare il tipo di grafico. È un grafico a fotogrammi.
Quindi, se vuoi proteggerti dal trading automatico, puoi lavorare solo con questi grafici.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Bug, bug, domande
Nikolai Semko:
La formula dello strumento sintetico dà errore "Unknown parsing error" se il nome del simbolo inizia con (o contiene) un punto.
Slava, 2019.04.19 06:08Se il nome di un carattere contiene un punto, un trattino o qualcos'altro che non si capisce (che ne dite di "RTS-12.19"?), allora il nome deve essere circondato da apostrofi