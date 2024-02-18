Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 137
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non sembra trattarsi di operazioni aritmetiche, perché non ce ne sono, tutti i valori sono calcolati in fase di compilazione. La ragione è la presenza di un ciclo con un numero sconosciuto di iterazioni (anche se queste iterazioni sono in media meno di due). Quindi il tuo codice è in qualche modo ottimizzato da un numero noto di chiamate rand()
https://www.mql5.com/ru/forum/308881/page3#comment_11222192
Cosa c'entrano gli sviluppatori di processori? Il generatore è implementato via software.
No, non lo è. Questo generatore è implementato in hardware. Questa velocità non può essere raggiunta dal software - questo è ovvio.
No, certo che no. Questo generatore è implementato in hardware. Questa velocità non può essere raggiunta dal software - è ovvio.
In realtà, l'hardware implementa un generatore RAND(), mentre rand() è uno pseudorandom.
MathRand
Restituisce un numero intero pseudo-casuale nell'intervallo da 0 a 32767.
Beh, in realtà, l'hardware implementa un generatore RAND(), mentre rand() è uno pseudo-casuale, è scritto nel manualeNon ho molta familiarità con quello hardware, ma probabilmente sarai deluso - non sembra funzionare molto velocemente, è buono solo come seme per pseudorandom.
chiaramente - pseudo.
Random è molto più lento(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)
Chiaramente pseudo.
random funziona molto più lentamente(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)
Beh, sì, c'è anche lo pseudo. Ma sono sicuro - rand() è implementato programmaticamente. Forse uno dei compagni più "anziani" che passano di qui lo confermerà.
Beh, sì, hanno messo anche uno pseudo. Ma sono sicuro - rand() è implementato programmaticamente. Forse uno dei compagni più "anziani" che passano di qui lo confermerà.
Ma sono sicuro - rand() è implementato programmaticamente. Forse uno dei compagni più "anziani" che passano di qui lo confermerà.
Sì, forse hai ragione.
Questa variante della funzione rand16() che genera numeri pre-random funziona meno della metà della lentezza della funzione originale e genera numeri casuali da 0 a 65535.
cioè meno di 2 nanosecondi.
Inoltre, l'oggetto classe è 16 byte più grande dell'oggetto di una struttura POD simile. Così, gli array di strutture sono ancora più economici.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Qual è la differenza tra Symbol() e _Symbol
fxsaber, 2019.07.07 14:47
Se Symbol() è chiamata all'interno di una classe/struttura senza ::, potrebbe essere più conveniente di una variabile predefinita, poiché si può fare una sostituzione veloce dichiarando un metodo con lo stesso nome.