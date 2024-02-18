Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 194
Ciao, aiuto dagli esperti!
Dalla documentazioneVariabili globali
"L'inizializzazione delle variabili globali viene eseguita una volta dopo che il programma è stato caricato nella memoria del terminale client e prima che venga gestito il primo evento Init. Per le variabili globali, che sono oggetti di classi, durante l'inizializzazione vengono chiamati i costruttori appropriati".
Ma in effetti, quando cambio il periodo del grafico, viene chiamato il costruttore della classe dell'oggetto globale nell'indicatore.
Come fare in modo che il costruttore sia chiamato una volta dopo l'avvio dell'indicatore?
Cambio di TF per l'indicatore - inizio di una nuova copia del programma.
Grazie!
Inaspettatamente, non capisco dalla documentazione.
Tutto è a posto in Expert Advisors.
LastModifyEX5() - __DATETIME__
Potete scoprire quanto tempo ci vuole per compilare il vostro programma come segue.
E questo LastModifyEX5() cosa? Non riesco a trovarlo sul sito web.
Dovete scriverlo voi stessi attraverso la WinAPI. L'implementazione è secondaria qui.
Amici miei, colleghi hobbisti!
Come posso impostare programmaticamente la visibilità di un indicatore specifico su un TF specifico,
Considerando che ci possono essere altri 5 indicatori per altri TF.
Ho cercato nella descrizione, e molto semplicemente, la ricerca nell'aiuto, ma la ricerca della descrizione non dà alcun risultato sul meccanismo per risolverlo.
So come impostare la visibilità degli oggetti.
Una volta è statoproposto un modo per determinare l'offset GMT dell'ora del server. Non sempre funziona con precisione.
Qui sotto sembra essere una versione accurata.
