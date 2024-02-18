Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 106
Non funziona perché la variabile globale è emulata con MT5 Tester. Anche loro usano TimeCurrent ().
Scusa, mi sono confuso con MT4. Funziona in MT4, ma non in MT5.
Applicazione
HH C'è un modo più semplice per ottenere l'ora locale del PC nel Tester?
Non è razionale in questo modo, dovete solo ottenere il tempo reale una volta e poi calcolare la differenza tramite GetTickCount o GetMicrosecondCount
Sì, sono d'accordo.
E il codice?
La densità temporale nel tester è completamente diversa. Non funzionerà.
E il codice?
Aggiornato.
Aggiornato.
GetTickCount dovrebbe essere in grado di tenere conto dell'overflow
Se si sottrae un altro UINT da un UINT, il risultato sarà sempre corretto, anche se c'è un overflow.
Illustrazione
log
Se si sottrae un altro UINT da UINT, il risultato sarà sempre corretto, anche in caso di overflow.
Probabilmente, era inteso che un passaggio può durare più di ~50 giorni (poi GetTickCount passa attraverso il ciclo completo). Ma questo è fuori dal campo della pratica.