L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 922
Maxim, cosa usate come predittori? Se non è un segreto, naturalmente.
ora solo serie di prezzi, non trasformati in alcun modo per RF
per NS si possono prendere incrementi normalizzatima non ho il Graal, non sono un'autorità qui. Aleshenka qui ha
Puoi riassumere il senso dell'abbuffata in poche parole? La barriera linguistica mi impedisce di capire...
Quando arriverò alla codifica della foresta secondo il tuo articolo, farò molte domande, mi risponderai?
il succo dell'ilarità in poche parole. I cinesi sono sempre ad agitare tutto, e questo ha tutte le mie idee degli articoli.
rimuove il rumore dai predittori tramite regole fuzzy, poi le uscite sono alimentate agli ingressi di una rete ricorrente, che è addestrata tramite rinforzo
ma, il problema finanziario è molto complicato ed è difficile impostare manualmente le funzioni di appartenenza fuzzy
Fig. 2. Panoramica delle DRN fuzzy per l'apprendimento robusto delle caratteristiche e il trading autodidattico.
Preferiamo imparare le funzioni di appartenenza fuzzy direttamente dalle esperienze.Pertanto, preferiamo imparare direttamente le funzioni di appartenenza e questa idea sarà dettagliata nella sezione IV.
Quindi l'idea è davvero buona!
Quindi l'idea è davvero buona!
È un'idea comune, di tutti i giorni. Ogni casalinga ogni tanto pensa a queste architetture di reti neurali
I particolari sono interessanti, e non si trovano da nessuna parte finché non li si pensa da soli
https://github.com/Roffild/RoffildLibrary
Discussione (sperando che il thread non venga bumpato di nuovo):
https://www.mql5.com/ru/forum/245373
Non importa :)
Attualmente facendo vps su google... Su vostro suggerimento. Micro. Sembra andare bene, ma non ho ancora raggiunto la modalità.
Alcuni altri omaggi su Microsoft's azure) non hanno ancora esaminato, poiché non hanno bisogno di
Microsoft ha anche della roba gratuita su Azure) non l'ho ancora guardata, perché non ne ho bisogno.