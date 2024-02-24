L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 928
Basta che Akello non manchi di nuovo la prossima settimana.
Pensavo che le mie strategie di base facessero schifo. Qualcuno può darmi alcune strategie di base che dovrei provare a migliorare usando i miei agenti?
Prendi una controtendenza. Te lo dico da chirurgo. È l'approccio più appropriato. Non c'è momento migliore per l'analisi che l'inizio di un pullback....
Prendi una controtendenza. Te lo dico da chirurgo. È l'approccio più appropriato. Non c'è momento migliore per l'analisi che l'inizio di un pullback....
https://www.mql5.com/en/code/19598
Prendo questo per ora, è una strategia antica, ma è buona per l'ottica
mnogovhodov_02 2016 arr_Buy si è rivelato così:
Ho smesso di contare gli errori di queste tabelle come standard.
Ragiono così, prendo direttamente la classe 1, è più ovvio: la classe iniziale "0" ha dato una predizione della classe "1" = 86118 e la classe "1" ha dato una predizione della classe "1" = 12256. Questo significa che quando facciamo trading, otterremo una previsione di classe falsa = 86118, mentre la previsione corretta = 12256, cioè errore = 86116/(86116+12256) = 87,5%9(!!), se classe "1" = entrata/posizione - questo è un disastro. Ma la posizione della classe "0" è molto decente - ci sarà solo il 5,3% di zeri errati nel processo decisionale.
Anch'io non uso queste tabelle per confrontare i modelli. L'ho aggiunto qui solo per chiarezza. Immediatamente si vede che un mucchio di zeri è proiettato dove dovrebbe esserci "1", e si vede subito che con un albero la proiezione è cattiva.