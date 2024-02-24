L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 924
l'hai scoperto?
Entrare in tutto il depo sul reale?Se "NO ! "Perché no?
Vai a filosofare ancora un po'. Quando hai finito di filosofare, assicurati di condividere
Con i nastri puoi almeno guadagnare sulla tua foto. E gli è andata anche peggio - non appena c'era qualche grossa notizia e i modelli di mercato cambiavano, i profitti scendevano.
Ecco perché ho detto del flip - sarebbe stato in profitto da quel momento se avesse ascoltato.
Lo schema è sempre lo stesso.
l'inizio del 95% ATS demo/reale:
Se questo è presente, il PBX sarà rottamato.
Ahahaha... sparate pure.
quali altre opzioni?
Significa che la tendenza non si distingue e il commercio diventa rumoroso e piatto, perché traballa avanti e indietro per molto tempo.
Se è NS, significa anche che gli input non sono filtrati prima di essere sottoposti alla formazione. Sembra ovvio.
Vi dirò che cocco maligno abbiamo) ora si aggrapperà alla curva del test ogni giorno.
Cercando di aiutare. Guarda il profitto dei trade - se la strategia è casuale, ogni trade porterà una perdita pari alla commissione+spread.
Se la perdita media è più grande della commissione+spread, allora il cp sta facendo trading strettamente nella direzione opposta a quella in cui dovrebbe. Cerca gli errori, c'è qualcosa che non va. Cerca di aumentare il periodo di allenamento, prendi un paio di mesi.Soprattutto guarda i tuoi trade sulla sterlina - una cattiva strategia casuale non può commerciare rigorosamente in rosso tutto il tempo, è statisticamente impossibile. La strategia è buona, ma avresti dovuto invertire i segnali. Forse hai mischiato le classi 0 e 1 nei dati di allenamento?
Sto cercando di aiutare. Se ho la sensazione che il mercato stia cambiando in qualche modo, non so perché ricorrerò ad esso.
Se la perdita media è più grande della commissione+spread, allora il cp sta facendo trading strettamente nella direzione opposta a quella necessaria. Cerca gli errori, c'è qualcosa che non va. Cerca di aumentare il periodo di allenamento, prendi un paio di mesi.
Va bene, lo so. Ho già scritto che c'era un altro modello sulla sterlina (forse mi è sfuggito perché l'ho fatto a lotti), anche sull'euro, dall'inizio di questa settimana ne sto usando un altro.
Sto andando costantemente, il mio forex sta migliorando e poi torna indietro.
non ha senso entrare nei dettagli perché ci sono aggiornamenti migliori, per esempio lo screenshot qui sopra. La prossima settimana ne caricherò già uno nuovo
Come non riqualificare il modello, qualcuno ha qualche suggerimento?
Ho capito così:
f1_score formazione: 0,96
f1_score test: 0.59
Ti sei riqualificato?