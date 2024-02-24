L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2157

Maxim Dmitrievsky:

Ho bisogno di una funzione efficiente che metta lo spread nello spazio delle caratteristiche

puoi provare questo

prices_l = prices.get('low').reset_index(drop=True)
prices_h = prices.get('high').reset_index(drop=True)
sp = prices.get('spread').reset_index(drop=True)/100000
 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)-sp)/(prices_cl- prices_op))

poi usare close_diff per calcolare l'obiettivo, o campionare un trade casuale.

Sto segando l'obiettivo e si presenta così

6m8u3_sfg2dzaayop.png  248 kb
 
Aleksey Vyazmikin:

Perché dare una valutazione alla "gente del forum", qual è lo scopo di questo compito?

Sono impressionato dalla vostra capacità di lavorare per un obiettivo. Queste persone possono sempre trovare il loro posto in una squadra. La natura collettiva dell'impresa ha la precedenza sull'individuo.

C'è l'opportunità di creare un gruppo di lavoro per un compito serio.

welimorn:

puoi provare questo

poi usare close_diff per calcolare l'obiettivo, o campionare un trade casuale.

Ho appena visto l'obiettivo e l'ho ottenuto così

Fico! Lo proverò, grazie.

È così che volevo fare.

 
Maxim Dmitrievsky:

Fico! Lo proverò, grazie.

Questo è quello che volevo fare.

sopra l'errore, dobbiamo aggiungere lo spread:

 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)+sp)/(prices_cl- prices_op))

e ora entrambe le classi sembrano essere raggruppate))


welimorn:

sopra l'errore, dovete aggiungere lo spread:

e ora entrambe le classi sembrano essere raggruppate))


Quasi addormentato ora... Vedrò più tardi. Beh, se non funziona, c'è un'altra opzione impegnativa, la descriverò più tardi forse se ci arrivo
 
Maxim Dmitrievsky:

Dovete lavorare con densità di diffusione per ogni gruppo di etichette. Non vedo ancora altre opzioni, solo la variazione hardcore

con densità variabili e trovare punti tra

accelerazione diff... le accelerazioni manuali non sono significative

 
Maxim Dmitrievsky:
Sono quasi addormentato ora... Vedrò più tardi. Beh, se non funziona, c'è un'altra opzione complicata, la descriverò più tardi, se ci arrivo.

devi dormire di notte)))) con quel fuso orario))))

 
Uladzimir Izerski:

Sono impressionato dalla vostra capacità di lavorare per un obiettivo. Queste persone possono sempre trovare il loro posto in una squadra. La natura collettiva dell'impresa ha la precedenza sull'individuo.

C'è l'opportunità di creare un gruppo di lavoro per un compito serio.

Grazie per la valutazione lusinghiera.

Sei un maestro nell'eludere le risposte.

Allora, cosa vuoi suggerire?

 
Valeriy Yastremskiy:

Ho frequentato la prima elementare nel 73 e lui era nell'esercito .... considerare... padri e figli libro eterno)))))

Pensi che sia una questione di età?

Ho notato che oggi i pensionati non si siedono più fuori a spettegolare come una volta...

Aleksey Vyazmikin:

Grazie per la valutazione lusinghiera.

Sei un maestro nell'eludere le risposte.

Allora, cosa avete da offrire?

Apparentemente lo stesso del lettone.
