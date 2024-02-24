L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2157
Ho bisogno di una funzione efficiente che metta lo spread nello spazio delle caratteristiche
puoi provare questo
poi usare close_diff per calcolare l'obiettivo, o campionare un trade casuale.
Sto segando l'obiettivo e si presenta così
Perché dare una valutazione alla "gente del forum", qual è lo scopo di questo compito?
Sono impressionato dalla vostra capacità di lavorare per un obiettivo. Queste persone possono sempre trovare il loro posto in una squadra. La natura collettiva dell'impresa ha la precedenza sull'individuo.
C'è l'opportunità di creare un gruppo di lavoro per un compito serio.
Ho appena visto l'obiettivo e l'ho ottenuto così
Fico! Lo proverò, grazie.
È così che volevo fare.
sopra l'errore, dobbiamo aggiungere lo spread:
e ora entrambe le classi sembrano essere raggruppate))
Dovete lavorare con densità di diffusione per ogni gruppo di etichette. Non vedo ancora altre opzioni, solo la variazione hardcore
con densità variabili e trovare punti tra
accelerazione diff... le accelerazioni manuali non sono significative
Sono quasi addormentato ora... Vedrò più tardi. Beh, se non funziona, c'è un'altra opzione complicata, la descriverò più tardi, se ci arrivo.
devi dormire di notte)))) con quel fuso orario))))
Grazie per la valutazione lusinghiera.
Sei un maestro nell'eludere le risposte.
Allora, cosa vuoi suggerire?
Ho frequentato la prima elementare nel 73 e lui era nell'esercito .... considerare... padri e figli libro eterno)))))
Pensi che sia una questione di età?
Ho notato che oggi i pensionati non si siedono più fuori a spettegolare come una volta...
