Simulazione per il primo sistema dall'archivio. Linee rosse risultati peggiori e migliori per 100000 iterazioni. Il limite inferiore va al più dopo 2500 scambi (40 anni).
Usa la formula sqrt(1/572*(514*(29.95-6.64)^2+58*(-200-6.64)^2)) = 69.4
3796.3/69.4=54.7, che sembra essere un risultato significativo.
o devo dividere il payoff atteso per lo sko?
Ho aggiunto sko al modello:
10000-3754=6246 //deviazione massima per 572 operazioni in 100000 iterazioni
69.4*sqrt(572)=1659.8 //sco per 572 scambi
6246/1659.8=3.76
Sembra che io stia contando la cosa sbagliata
Simulazione per aspettativa=0. In generale, il risultato rientra nel margine di errore.
La soluzione è questa: fare un pattern di extremum e guardare la correlazione tra il prezzo attuale e il pattern...
Quante barre su entrambi i lati del modello? Abbiamo calcolato quale percentuale di movimento rimane dopo aver identificato il modello fino al prossimo estremo ZZ?
Per uno zigzag, basterebbe insegnare alla rete neurale a prevedere la lunghezza della spalla - più lunga della precedente o più corta (poiché l'obiettivo ha bisogno di lunghezze).
Il mio sistema funziona così, la previsione viene data quando appare un nuovo segmento ZZ. Come tutti i sistemi - il risultato finanziario dipende molto dalle condizioni di mercato, cioè se ci saranno abbastanza ZZ che superano una data soglia. Se la soglia è piccola, i trade redditizi saranno abbondanti, ma c'è un problema con gli stop - li ho messi in un punto di occorrenza di un nuovo intervallo ZZ, finora non ho trovato nessun'altra variante per l'entrata iniziale.
Sono bloccato sui miei schemi finora, è interessante.
Se riesco a determinare la profondità della correzione come percentuale della ZZ precedente, potrebbe essere interessante. Nel frattempo, dovrei considerare un punto di uscita alla MA (96-128) o alla comparsa di un nuovo intervallo di ZZ.
Mentre sono impegnato a raddrizzare la strategia sul Mach - lo faccio per l'articolo.
Non uso affatto ZZ
Non uso affatto la zz
È chiaro che anche tu identifichi piccoli movimenti, ma è essenzialmente la stessa ZZ con un valore più piccolo.
Addestrato...
Il grigio è il dato originale, il blu è quello del modello
Inserito anche un pezzo di trayne per illustrare come il modello svanisce sui nuovi dati
Oh, merda..... se solo sapessi cosa c'è nella mia fragile anima )))) Io stesso non credo in niente...
Questo cappello capisce il piatto, ma è triste per la tendenza.
Prova a filtrare per tempo, per esempio nella sessione asiatica / Pacifico, funziona in piano